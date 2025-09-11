Ha valaki nem vált el, élettársa nem kaphat utána özvegyi nyugdíjat – megfontolandó a Nők 40 is

Az özvegyi nyugdíj szabályai három pontban változtak, ezek egyike az élettársakra vonatkozik. A törvényjavaslat szövege szerint a változtatás „olyan módon határozza meg az özvegyi nyugdíj jogosultsági szabályait, hogy a házassági kötelék az együttéléstől függetlenül jogosultságot teremt özvegyi nyugdíjra, ha annak egyéb feltételei fennállnak”, írja a Portfolio.hu.

Özvegyi nyugdíj – új szabályok lépnek életbe 2026. július elsejével (A felvétel illusztráció)

Fotó: Pezzetta Umberto

Özvegyi nyugdíj – kik kaphatják?

Özvegyi nyugdíjat a házastárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat. A jelenlegi nyugdíjtörvény szerint az az élettárs jogosult az özvegyi nyugdíjra,

ha legalább egy évig megszakítás nélkül együtt éltek és közös gyermekük született,

vagy gyermek nélkül legalább tíz évig éltek együtt megszakítás nélkül.

Az új szabályozás szerint az özvegyi nyugdíj esetében kizáró ok az, ha az elhunyt élettársnak a halál pillanatában még fennálló házassága volt egy harmadik személlyel.

Külön élő, elvált házastárs – ideiglenes özvegyi nyugdíj

A törvény szerint a külön élő házastárs az együtt élő házastárssal azonos módon jogosult özvegyi nyugdíjra. A jogosultságot maga a házassági kötelék keletkezteti. A törvény szövegéből így kikerült a „külön élő házastárs” fogalma. Az elvált házastársnak ideiglenes özvegyi nyugdíj csak akkor jár, ha házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg. Több jogosult esetén az özvegyi nyugdíjat a jogosultak között egyenlő arányban osztják meg.

Nyugdíjassal házasodtak özvegyi nyugdíja

A törvény lehetővé teszi a nyugdíjkorhatárt betöltött személlyel kötött házasság esetén az élettársi és házassági kapcsolat időtartamának összeszámíthatóságát. Az új rendelkezés szerint az, akinek házastársa a házasság megkötésekor a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkort már betöltötte, özvegyi nyugdíjra csak abban az esetben jogosult, ha

a házasságból (a korábbi együttélésből) gyermek származott, vagy

a házasság legalább öt évig fennállt, vagy

a házasság fennállásának és a házasságkötést közvetlenül megelőző, megszakítás nélküli élettársi együttélésnek az együttes időtartama eléri a tíz évet.

Özvegyi nyugdíj és a Nők 40

A szabályozás bonyolultsága okán mindenképpen igénybe kell venni a társadalmi szolgáltatásokat, hogy ki milyen feltételek mellett lesz majd jogosult az özvegyi nyugdíjra, tanácsolta Kocsis Gyula, a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége alelnöke, a Zala Vármegyei Szervezetének elnöke. Mint mondta, sajnos egyre több az özvegy. Ez látszik rendezvényeiken is: többségében vannak a hölgyek, mert a férfiak előbb haláloznak el. A Nők 40 kedvezményes öregségi nyugdíj kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy az azt igénybe vevők nem kaphatnak özvegyi nyugdíjat. Ennek oka az, hogy a Nők 40 nyugdíjkorhatár alatti nyugállományt jelent, az özvegyi nyugdíj viszont a tényleges nyugdíjkorhatárhoz kötött.