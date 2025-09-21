szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

25°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bankszünnap

1 órája

Figyelem: éjféltől nagy leállás lesz ennél a magyar banknál, jó, ha tudja, mit nem lehet majd elérni

Címkék#bankszünnap#OTP#leállás

Bankszünnapot jelentett be a legnagyobb hazai pénzintézet. Az OTP leállása több szolgáltatást is érint, mutatjuk a részleteket.

Zaol.hu
Figyelem: éjféltől nagy leállás lesz ennél a magyar banknál, jó, ha tudja, mit nem lehet majd elérni

OTP leállás: fejlesztési okból átmenetileg nem lesz elérhető több szolgáltatás

Fotó: illusztráció

Az OTP leállásáról a bank honlapján jelent meg tájékoztatás. Eszerint fejlesztési okokból 2025. szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,
  • OTPdirekt,
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),
  • a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • Vámpénztári rendszer.

Csütörtökön is lesz OTP leállás átmenetileg

Emellett csütörtökön (szeptember 25-én) is részleges leállás várható, azon a napon 23:30-tól hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • Vámpénztári rendszer, valamint
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).

Október hónapra többnapos szolgáltatás-korlátozást jelentett be online felületén az OTP: fejlesztési okból 2025. október 23-án reggeli 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

A banki szolgáltatás-kiesések mellett egyéb pénzügyekről is rendszeresen tájékoztatjuk olvasóinkat. Nemrég a bankkártyák közötti versenyről írtunk, cikkünk itt érhető el; a banki adatainkra, illetve közvetlenül a pénzünkre vadászó online csalókról pedig egyebek közt itt és itt olvashatnak.

Ezt olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu