Figyelem: éjféltől nagy leállás lesz ennél a magyar banknál, jó, ha tudja, mit nem lehet majd elérni

Az OTP leállásáról a bank honlapján jelent meg tájékoztatás. Eszerint fejlesztési okokból 2025. szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

internet- és mobilbank,

OTPdirekt,

online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),

a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,

az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,

eBIZ szolgáltatás,

Electra alkalmazás,

SmartBróker alkalmazás,

Vámpénztári rendszer.

Csütörtökön is lesz OTP leállás átmenetileg

Emellett csütörtökön (szeptember 25-én) is részleges leállás várható, azon a napon 23:30-tól hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

internet- és mobilbank,

eBIZ szolgáltatás,

Electra alkalmazás,

SmartBróker alkalmazás,

Vámpénztári rendszer, valamint

online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).

Október hónapra többnapos szolgáltatás-korlátozást jelentett be online felületén az OTP: fejlesztési okból 2025. október 23-án reggeli 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

