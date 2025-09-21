1 órája
Figyelem: éjféltől nagy leállás lesz ennél a magyar banknál, jó, ha tudja, mit nem lehet majd elérni
Bankszünnapot jelentett be a legnagyobb hazai pénzintézet. Az OTP leállása több szolgáltatást is érint, mutatjuk a részleteket.
OTP leállás: fejlesztési okból átmenetileg nem lesz elérhető több szolgáltatás
Az OTP leállásáról a bank honlapján jelent meg tájékoztatás. Eszerint fejlesztési okokból 2025. szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:
- internet- és mobilbank,
- OTPdirekt,
- online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),
- a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,
- az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,
- eBIZ szolgáltatás,
- Electra alkalmazás,
- SmartBróker alkalmazás,
- Vámpénztári rendszer.
Csütörtökön is lesz OTP leállás átmenetileg
Emellett csütörtökön (szeptember 25-én) is részleges leállás várható, azon a napon 23:30-tól hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:
- internet- és mobilbank,
- eBIZ szolgáltatás,
- Electra alkalmazás,
- SmartBróker alkalmazás,
- Vámpénztári rendszer, valamint
- online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).
Október hónapra többnapos szolgáltatás-korlátozást jelentett be online felületén az OTP: fejlesztési okból 2025. október 23-án reggeli 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.
A banki szolgáltatás-kiesések mellett egyéb pénzügyekről is rendszeresen tájékoztatjuk olvasóinkat. Nemrég a bankkártyák közötti versenyről írtunk, cikkünk itt érhető el; a banki adatainkra, illetve közvetlenül a pénzünkre vadászó online csalókról pedig egyebek közt itt és itt olvashatnak.
