OMÉK a Hungexpón

1 órája

Zala is jelen van az országos vásáron – a látogatók többet kapnak, mint gondolták

A 82. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) szeptember 18-án nyitotta meg kapuit a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. Mi, zalaiak is jelen vagyunk.

Keszán-Dopita Tünde

A négy napos OMÉK rendezvénye az agrárium és élelmiszergazdaság színes palettáját mutatja be, a programok minden bizonnyal nemcsak a szakmai látogatók, hanem a nagyközönség érdeklődésére is számot tartanak.

OMÉK
A 82. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) szeptember 18-án nyitotta meg kapuit.

OMÉK: a szakma és a családok találkozója 

Egy különleges programról van szó, hiszen sokan még sosem láttak igazi traktort vagy komolyabb élelmiszeripari gépet – ugyanakkor családi programnak is kiváló, hiszen minden korosztály megtalálja a számára érdekes látnivalót. A helyszínen a nagyobb vállalkozások és a kisebb termelők is könnyebben megismerkedhetnek olyan nagyobb cégekkel, amelyekkel a napi munka során kevésbé érintkezhetnének. Így mindenki megtalálhatja a számára releváns információt vagy megoldást” – mondta Sabján Krisztián, a NAK Zala megyei elnöke.

Zala megye kistermelői is képviseltetik magukat az OMÉK-on, a Mézespatkó Alkotóműhely például Zalai lakodalmas cukorperecet díszít szombaton egy bemutató során. A Hungaricum Bizottság vendégeként, az Agrárminisztérium standján vagyok jelen a kiállításon. – mondja Csiszár Tiborné, Zsuzsi, a zalaszentgróti Mézespatkó Alkotóműhely lelke. 

A zalai lakodalmas perec népszerűsítése a legfontosabb, hogy minél többen ismerjék meg, mert míg régen előkelő helyet foglalt el a zalai édességek között, mára kissé megkopott a fénye. Azon dologzom, dolgozunk, hogy újra megszeressék az emberek. 

Azóta vagyok szorosabb kapcsolatban az Agrárminisztériummal, amióta a cukorperec megkapta a „Hagyományok, ízek, régiók” (HÍR) védjegyét 2022-ben. A perec népszerűsítése a legfontosabb, hogy minél többen ismerjék meg, mert míg régen előkelő helyet foglalt el a zalai édességek között, mára kissé megkopott a fénye. Azon dologzom, dolgozunk, hogy újra megszeressék az emberek. Megtiszteltetés, hogy ennek a hagyományos lakodalmi édességnek én lehetek a tovább éltetője.

Kézműves finomságok és gasztronómiai élménytér

Az idei OMÉK-on két gasztronómiai élménytér várja a látogatókat. Az egyikben a kistermelők, őstermelők és családi gazdálkodók kézműves termékeit kóstolhatják, itt a Herman Ottó Intézet szervezésében a Nyitott Porta Programot is megismerhetik az érdeklődők. A standok között mézkészítők, bonbonmesterek, fagylaltkészítők, vadhúsok, lekvárok, tészták és szörpök kínálata szerepel. A Mentes Szigeten glutén-, cukor- és laktózmentes finomságokkal is várják a látogatókat, míg a nagyszínpadon gyermekkoncertek és előadások színesítik a programot.

A másik gasztrotéren a Kárpát-medence legnagyobb termelői vására kínál tradicionális és különleges ízeket. A közel 2000 négyzetméteres kiállítótéren megjelenik valamennyi határon túli régió, így a Partium, Belső-Erdély, Székelyföld, Felvidék, Kárpátalja, Drávaszög, Muravidék és Vajdaság termékei is.

Ízek és tények: tévhitek helyett a valóság

A szakmai érdeklődők számára különösen fontos a kamarai stand, ahol a „Tények ízekre szedve” program segít eligazodni az állati eredetű élelmiszerek körüli tévhitek között. „Számomra ez a program volt ma a leghívogatóbb, hiszen a kezdeményezés hiteles, tudományosan megalapozott információkkal szolgál, és eloszlatja a leggyakoribb tévhiteket, miközben bemutatja, hogyan illeszthetők a hús, tej, tojás és hal termékek a kiegyensúlyozott étrendbe, mindezt a fenntartható jövő szempontjából is” – mondta Sabján Krisztián. De az egyik legfontosabb, amit az OMÉK minden alkalommal megerősít: az agrárium olyan eszközeivel és termékeivel ismerkedhetnek a látogatók, amelyekkel valószínűleg soha életükben nem találkoztak volna. Így, ez alkalomból mindig közelebb lehetünk és megtudjuk mutatni milyen modern és előremutató a magyar mezőgazdaság fejlődése.

Sabján Krisztián, a NAK Zala vármegyei elnöke: az új földtörvény azoknak kedvez, akik valóban gazdálkodni szeretnének
Sabján Krisztián, a NAK Zala vármegyei elnöke.
Fotó: Zalai Hírlap / Archív

Az OMÉK így egyszerre kínál szakmai információt, üzleti lehetőséget és családi élményeket, miközben Zala vármegye termelői is lehetőséget kapnak bemutatni különlegességeiket a nagyközönségnek.

 

