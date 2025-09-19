Zala is jelen van az országos vásáron – a látogatók többet kapnak, mint gondolták

A négy napos OMÉK rendezvénye az agrárium és élelmiszergazdaság színes palettáját mutatja be, a programok minden bizonnyal nemcsak a szakmai látogatók, hanem a nagyközönség érdeklődésére is számot tartanak.

A 82. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) szeptember 18-án nyitotta meg kapuit.

OMÉK: a szakma és a családok találkozója

„Egy különleges programról van szó, hiszen sokan még sosem láttak igazi traktort vagy komolyabb élelmiszeripari gépet – ugyanakkor családi programnak is kiváló, hiszen minden korosztály megtalálja a számára érdekes látnivalót. A helyszínen a nagyobb vállalkozások és a kisebb termelők is könnyebben megismerkedhetnek olyan nagyobb cégekkel, amelyekkel a napi munka során kevésbé érintkezhetnének. Így mindenki megtalálhatja a számára releváns információt vagy megoldást” – mondta Sabján Krisztián, a NAK Zala megyei elnöke.

Zala megye kistermelői is képviseltetik magukat az OMÉK-on, a Mézespatkó Alkotóműhely például Zalai lakodalmas cukorperecet díszít szombaton egy bemutató során. A Hungaricum Bizottság vendégeként, az Agrárminisztérium standján vagyok jelen a kiállításon. – mondja Csiszár Tiborné, Zsuzsi, a zalaszentgróti Mézespatkó Alkotóműhely lelke.

A zalai lakodalmas perec népszerűsítése a legfontosabb, hogy minél többen ismerjék meg, mert míg régen előkelő helyet foglalt el a zalai édességek között, mára kissé megkopott a fénye. Azon dologzom, dolgozunk, hogy újra megszeressék az emberek.

Azóta vagyok szorosabb kapcsolatban az Agrárminisztériummal, amióta a cukorperec megkapta a „Hagyományok, ízek, régiók” (HÍR) védjegyét 2022-ben. A perec népszerűsítése a legfontosabb, hogy minél többen ismerjék meg, mert míg régen előkelő helyet foglalt el a zalai édességek között, mára kissé megkopott a fénye. Azon dologzom, dolgozunk, hogy újra megszeressék az emberek. Megtiszteltetés, hogy ennek a hagyományos lakodalmi édességnek én lehetek a tovább éltetője.

Kézműves finomságok és gasztronómiai élménytér

Az idei OMÉK-on két gasztronómiai élménytér várja a látogatókat. Az egyikben a kistermelők, őstermelők és családi gazdálkodók kézműves termékeit kóstolhatják, itt a Herman Ottó Intézet szervezésében a Nyitott Porta Programot is megismerhetik az érdeklődők. A standok között mézkészítők, bonbonmesterek, fagylaltkészítők, vadhúsok, lekvárok, tészták és szörpök kínálata szerepel. A Mentes Szigeten glutén-, cukor- és laktózmentes finomságokkal is várják a látogatókat, míg a nagyszínpadon gyermekkoncertek és előadások színesítik a programot.