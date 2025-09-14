1 órája
Pluszkedvezményekkel készülnek a boltok: a nyugdíjasoknak ez különösen jó hír
Minden magyar nyugdíjas egyszeri, 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt kap postán szeptember 15-ig, így a boltok kedvezményekkel igyekeznek magukhoz csábítani az időseket.
A 30 ezer forintos nyugdíjas utalvány enyhíti a napi kiadásokat, sok bolt akciókat is kapcsol hozzá Forrás: Shutterstock/illusztráció
Az Aldi, a Lidl, a Spar és a Tesco különböző konstrukciókkal növeli meg az utalvány értékét, így az akár több ezer forinttal is többet érhet a pénztáraknál, mint a névértéke - írja a teol.hu.
Az Aldi például 1000 forintos kupont ad azoknak a vásárlóknak, akik legalább 8000 forintért költenek, és a fizetéshez akár részben nyugdíjas élelmiszer-utalványt használnak fel. Hasonlóra készül a Spar és a Tesco is - a részletekért látogasson el a teol.hu-ra!
Zalaszentgróton is bizonyára sokan örülnek a hírnek, hiszen hamarosan a kisvárosba is költözik egy Aldi.
