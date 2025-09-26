szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

15°
+15
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Országos roadshow Zalaegerszegen

54 perce

Megtették a nulladik lépést – ezek a fiatalok vállalkozóként képzelik el felnőtt életüket (galéria)

Címkék#Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)#Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara#Vállalkozás Ismereti Roadshow#Vigh László#Vizlendvai László

Üzleti tervet is készíthettek a zalai technikumokban tanuló diákok azon a szemináriumon, amely a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös kezdeményezéseként, Vállalkozás-ismereti roadshow címmel indult országos útjára. A Nulladik lépés elnevezésű kurzust a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara zalaegerszegi székházában rendezték meg pénteken.

Antal Lívia

A Nulladik lépés a fiatalok vállalkozóvá válását segíti elő. A programot azért indították, mert idén végeztek azok a fiatalok, akik már a 2020-ban életbe lépett új szakképzési rendszerben tanultak szakmákat. Erről Pálmai Gergely, a KIM szakképzésért felelős államtitkára beszélt. Mint mondta, a magyar szakképzésben tanulók általános ösztöndíjban részesülnek, amely az évek alatt 59 ezer forintra nőhet havonta. A végzett diákok egyszeri 300 ezer forintos pályakezdési támogatásban részesülnek. Az idei évtől ezt kiegészíthetik a 4 millió forintos szabad felhasználású, kamatmentes munkáshitellel, ami saját vállalkozásuk elindításához már nagyon komoly segítség.

Nulladik lépés: vállalkozói roadshow középiskolásoknak
A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara zalaegerszegi székháza adott helyt a Nulladik lépés alcímet viselő rendezvénynek. Balról Vizlendvai László, Pálmai Gergely, Vigh László, Szabó Károly és  Vörös Anikó.
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Nulladik lépés – mentorprogrammal is támogatják a fiatalokat 

A Vállalkozás Ismereti Roadshow zalaegerszegi szemináriumán is készíthetnek segítséggel üzleti tervet a diákok, amellyel pályázhatnak a mentorprogramra. Az ígéretes ötleteket benyújtókat segítik majd a vállalkozóvá válás folyamatában, ismertette Somogyi Farkas Tamás projektvezető. Vigh László országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, olyan szakmákat válasszanak a fiatalok, amelyben tudásuk legjavát tudják nyújtani. Nő az igény a munkaerőre, de csak a szakképzettek tudnak biztosan elhelyezkedni, fűzte hozzá.

Nulladik lépés: vállalkozói roadshow középiskolásoknak
Balról Pete Botond és Babos Csanád, a ZSZC Széchenyi István Technikumból. Mindkét diák vállalkozást szeretne indítani, miután végez.
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Akik eljöttek, vállalkozóként képzelik el jövőjüket

A rendezvényen köszöntőt mondott Szabó Károly és Vizlendvai László, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum kancellárja, illetve főigazgatója. Vörös Anikó, a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára pedig a fiatalok vállalkozói szemléletének erősítését emelte ki a roadshow kapcsán. 

Megkérdeztünk két, a ZSZC Széchenyi István Technikumba járó diákot is. Babos Csanád erősáramú elektronikus szakon tanul. Elmondta, vállalkozó szeretne lenni, mint édesapja, aki villanyszerelőként tevékenykedik. Pete Botond automatikai technikusnak tanul, s őt is nagyon érdeklik az okosház-rendszerek. Mindketten leszögezték, örülnek a szemináriumnak, hiszen ismereteket kaphatnak arról, hogyan indíthatják el majd saját vállalkozásukat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu