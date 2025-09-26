Megtették a nulladik lépést – ezek a fiatalok vállalkozóként képzelik el felnőtt életüket (galéria)

A Nulladik lépés a fiatalok vállalkozóvá válását segíti elő. A programot azért indították, mert idén végeztek azok a fiatalok, akik már a 2020-ban életbe lépett új szakképzési rendszerben tanultak szakmákat. Erről Pálmai Gergely, a KIM szakképzésért felelős államtitkára beszélt. Mint mondta, a magyar szakképzésben tanulók általános ösztöndíjban részesülnek, amely az évek alatt 59 ezer forintra nőhet havonta. A végzett diákok egyszeri 300 ezer forintos pályakezdési támogatásban részesülnek. Az idei évtől ezt kiegészíthetik a 4 millió forintos szabad felhasználású, kamatmentes munkáshitellel, ami saját vállalkozásuk elindításához már nagyon komoly segítség.

A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara zalaegerszegi székháza adott helyt a Nulladik lépés alcímet viselő rendezvénynek. Balról Vizlendvai László, Pálmai Gergely, Vigh László, Szabó Károly és Vörös Anikó.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Nulladik lépés – mentorprogrammal is támogatják a fiatalokat

A Vállalkozás Ismereti Roadshow zalaegerszegi szemináriumán is készíthetnek segítséggel üzleti tervet a diákok, amellyel pályázhatnak a mentorprogramra. Az ígéretes ötleteket benyújtókat segítik majd a vállalkozóvá válás folyamatában, ismertette Somogyi Farkas Tamás projektvezető. Vigh László országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, olyan szakmákat válasszanak a fiatalok, amelyben tudásuk legjavát tudják nyújtani. Nő az igény a munkaerőre, de csak a szakképzettek tudnak biztosan elhelyezkedni, fűzte hozzá.

Balról Pete Botond és Babos Csanád, a ZSZC Széchenyi István Technikumból. Mindkét diák vállalkozást szeretne indítani, miután végez.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Akik eljöttek, vállalkozóként képzelik el jövőjüket

A rendezvényen köszöntőt mondott Szabó Károly és Vizlendvai László, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum kancellárja, illetve főigazgatója. Vörös Anikó, a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára pedig a fiatalok vállalkozói szemléletének erősítését emelte ki a roadshow kapcsán.

Megkérdeztünk két, a ZSZC Széchenyi István Technikumba járó diákot is. Babos Csanád erősáramú elektronikus szakon tanul. Elmondta, vállalkozó szeretne lenni, mint édesapja, aki villanyszerelőként tevékenykedik. Pete Botond automatikai technikusnak tanul, s őt is nagyon érdeklik az okosház-rendszerek. Mindketten leszögezték, örülnek a szemináriumnak, hiszen ismereteket kaphatnak arról, hogyan indíthatják el majd saját vállalkozásukat.