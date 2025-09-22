szeptember 22., hétfő

Közleményt adtak ki

50 perce

Nyugta nincs, feketemunka van: lecsapott a NAV a Balatonnál és a Velencei-tónál

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyáron fokozott figyelmet fordított a Balatonra és a Velencei-tóra. Nagyon sok hiányosságot tártak fel, az ellenőrzések ötödében fedtek fel szabálytalanságot, írták az adóhivatal a hétfői közleményében.

Minden ötödik ellenőrzésnél hibát találtak a revizorok a Balatonnál és a Velencei-tónál

A Balatonnál és a Velencei-tónál a revizorok több mint 2500 alkalommal végeztek ellenőrzést idén július 10-e és augusztus 31-e között, idézte a közleményt az MTI. Az esetek 20 százalékában tapasztaltak jogsértést. A adóhivatal eddig több mint 80 millió forint mulasztási bírságot szabott ki. A súlyosan mulasztók – a bírság megfizetésén túl – utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak.

NAV-ellenőrzés: a szigor ellenére sokan kockáztatnak

A NAV többek között azt vizsgálta, hogy a kereskedők, szolgáltatók a bevételeikről adtak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentették-e alkalmazottaikat, betartották-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. Az ellenőrök a legtöbb visszaélést a nyugtaadás, illetve a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata közben tárták fel. Annak ellenére még mindig sokan kockáztatnak, hogy tavaly augusztus óta duplájára nőtt a mulasztási bírság összeghatára. A NAV azóta kétmillió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést.

 

