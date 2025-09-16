Most minden régióban nyitva a pályázat: milliárdok a munkakörülmények javítására

Szeptember 1-jétől elsőként a Dél-alföldi régióban nyílt meg a pályázat a kkv-k számára, a GINOP Plusz 3.2.5-24-2024-00001 azonosítószámú "Munkakörülmények fejlesztése" elnevezésű kiemelt projekt keretében munkavédelmi eszközök beszerzésének támogatására, és most hétfőtől az ország minden régiójából fogadják a pályázatokat.A támogatási konstrukciótól többek között a munlkahelyi balesetek számának csökkenését, valamint a munkavállalók egészségének védelmét várják.

A munkavédelmi eszközök mellett, a munkahelyi környezet korszerűsítése is célkitűzés. Fotó: pixabay

Munkavédelmi eszközök, védőfelszerelések, jelzőberendezések

A munkavédelmi fejlesztésekhez kapcsolódóan a vállalkozások védőeszközök, jelzőberendezések, valamint a munkahelyi környezet korszerűsítését szolgáló berendezések beszerzésére pályázhatnak - ismertette az NGM államtitkára. Az igényelhető - 100 százalékos intenzitású - támogatás minimuma 500 ezer, maximuma 20 millió forint lehet. A fejlesztésenként igénybe vehető támogatás mértéke legfeljebb 1 millió forint munkavállalónként, míg eszközönként legfeljebb 2 millió forint. A támogatás első etapjában 2 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre, a teljes támogatási összeg 65 százaléka a legkevésbé fejlett régiók - Észak-Magyarország, Észak- és Dél-Alföld, valamint Dél-Dunántúl - vállalkozásai számára áll rendelkezésre.

A hazai kis és középvállalkozók munkavédelmi eszközök beszerzésére is pályázhatnak. Fotó: pixabay

A pályázatokat a kormányhivatalokon keresztül lehet benyújtani

Most hétfőtől minden régióban pályázhatóvá vált a támogatás, a fejlesztések megvalósítására a támogatási hatósági szerződés megkötésétől számítva 6 hónap áll rendelkezésre - hívta fel a figyelmet az államtitkár. A támogatási kérelmek benyújtására a vármegyei kormányhivatalokon keresztül van lehetőség, a részletes feltételek és az ügyfélszolgálati elérhetőségek a munka.hu oldalon közzétett Hirdetményben találhatók a közlemény szerint.