Aldi vs. Ariel? Meglepő eredményt hozott a mosószerteszt

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 72 termék tesztjét végezte el, írta a hatóság a Facebook-oldalán. A laboratóriumban 39 folyékony, színes textíliához való mosószert, 14 színes textíliához való mosóport és 19 mosókapszulát hasonlítottak össze különböző szempontok alapján. A vizsgálatok kiterjedtek többek között az anionos felületaktív anyag, a szappan típusú felületaktív anyag, valamint a sómentes összes felületaktív anyag tartalomra is. A felületaktív anyagtartalom azt jelzi, hogy a mosószer mekkora része áll valójában tisztító komponensekből, nem pedig vízből vagy egyéb segédanyagokból.

A fogyasztóvédelmi hatóság 72 mosószert vizsgált meg, az eredményt közzétette a honlapján. Fotó: NKFH

Egy saját márkás mosószernek a legjobb a tisztító hatása

Minél magasabb ez az érték, annál koncentráltabb és erősebb a mosószer. A vizsgált termékeknél nagy a szórás: folyékony mosószernél például a sómentes összes felületaktív anyagok tartalma 3-43 m/m% között, mosóporoknál 2-13 m/m% között, míg mosókapszuláknál 3-82 m/m% között mozog, tehát érdemesebb a magasabb számot mutató termékeket választani.

A legjobbak a tesztelt termékek közül az egy adagra vetített felületaktív anyag tartalom szempontjából:

Denkmit Colorwaschmittel 3in1 (22 kapszula) Tandil Color 3in1 (22 kapszula) Ariel POds Complete Fibre Ptotection (20 kapszula)

A kapszulák tehát sokkal jobban teljesítettek, mint a folyékony mosószerek és a mosóporok, amelyek kisebb arányban tartalmazzák az említett tisztító anyagokat. S láss csodát: a DM és az Aldi saját mártás terméke végzett az első, illetve a második helyen, tisztító hatásuk felülmúlja az Arielét.

Mennyibe kerül egy-egy mosás? Óriási a különbség

A vizsgálatok kiterjedtek arra is, hogy adott termék vonatkozásában hány forintnak felel meg egy mosás költsége a gyártó által javasolt adagolás szerint. Folyékony mosószernél egy mosás költsége (Ft/adag egységben) 29 és 244 forint közötti, mosóporoknál 43 és 198 forint közötti, míg mosókapszuláknál 56 és 324 forint közötti sávban mozog.

Az első három legdrágább:

Ariel Pods Complete Fibre Ptotection (20 kapszula) 324 forint/mosás

Lenor Color Detergent Folyékony mosószer (900 ml) 244 forint/mosás

Ariel Color Allin1 pods® (13 kapszula) 238 forint/mosás

Az első három legolcsóbb:

Auchan Mosógél Színes ruhákhoz (3 liter) 29 forint/mosás

Tandil Color Finommosószer (1,5 liter) 38 forint/mosás

Privát Color Mosógél (1,5 liter) 32 forint/mosás

Ha becsapják a vevőt, nem járnak jól

A vizsgálatok alapján, amennyiben a vállalkozások megtévesztően tüntették fel a termék címkéjén az összetevőket, hatósági eljárások megindítására lehet számítani.