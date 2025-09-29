szeptember 29., hétfő

Ez a népszerű áruház hamarosan bezár Zalaegerszegen – vasárnapig még lehet ott vásárolni

Zalaegerszegen a Balatoni út mellett, az Átkötő utca 3. szám alatt nyitotta meg első üzletét a Lidl, amely október 5-én, vasárnap 12 órakor bezár.

Antal Lívia

A népszerű áruházlánc mintegy 25 éve jelenlévő üzlete azonban nem búcsút vesz a zalai vármegyeszékhelytől, csupán felújításba kezd.

A Balatoni úti Lidl tíz napra bezár
A Balatoni úti Lidl tíz napra bezár felújítás miatt Zalaegerszegen.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Vasárnap délután vettük észre a molinót, amelyen közlik: „Megújulnak”. Ezért október 5-én, vasárnap 12 órakor bezárnak és október 16-án csütörtökön, a megszokott időpontban 6.30 órakor nyitnak újra. Eszerint a felújítás ideje tíz napot vesz igénybe. 

A köznyelven csak Balatoni úti Lidli-nek hívott üzlet a vidékiek körében is nagyon kedvelt. A kérdés az, hogy a Lidl Platán sori második üzlete hogyan bírja el majd a jelentősen megnövekedett forgalmat, vélekedtek a vásárlók.

 

