1 órája
Ez a népszerű áruház hamarosan bezár Zalaegerszegen – vasárnapig még lehet ott vásárolni
Zalaegerszegen a Balatoni út mellett, az Átkötő utca 3. szám alatt nyitotta meg első üzletét a Lidl, amely október 5-én, vasárnap 12 órakor bezár.
A népszerű áruházlánc mintegy 25 éve jelenlévő üzlete azonban nem búcsút vesz a zalai vármegyeszékhelytől, csupán felújításba kezd.
Vasárnap délután vettük észre a molinót, amelyen közlik: „Megújulnak”. Ezért október 5-én, vasárnap 12 órakor bezárnak és október 16-án csütörtökön, a megszokott időpontban 6.30 órakor nyitnak újra. Eszerint a felújítás ideje tíz napot vesz igénybe.
A köznyelven csak Balatoni úti Lidli-nek hívott üzlet a vidékiek körében is nagyon kedvelt. A kérdés az, hogy a Lidl Platán sori második üzlete hogyan bírja el majd a jelentősen megnövekedett forgalmat, vélekedtek a vásárlók.