Az államilag támogatott lakáscélú hitelek kedvezményt élveznek, de az élettársi kapcsolat megszüntetésért többet kell fizetni

A Magyar Közlönyben augusztus 28-án megjelent 10/2025. (VIII. 28.) IM-rendelet átfogóan módosítja a közjegyzői díjszabást egyrészt a közjegyzői irodák megnövekedett üzemeltetési költségei miatt. A módosítás célja másrészt a kormány otthonteremtési és családpolitikai törekvéseinek támogatása, ezért közjegyzői díjkedvezményben részesülnek azok a magánszemélyek, akik például Otthon Startot vesznek fel. Az új közjegyzői díjak meghatározásában tehát ez is szempont volt.

Jelentősen megemelkedtek a közjegyzői díjak szeptember elsejével. De kedvezményben részesülnek azok, akik az államilag támogatott családpolitikai és lakhatási programok keretében szeretnének építkezni, vásárolni vagy felújítani. (Felvételünk illusztráció, Zalaegerszegen készült)

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Közjegyzői díjak – a kamattámogatott hitelek esetében ennyi

A kamattámogatott kölcsönöknél a közjegyzői munkadíj 15 százalékának megfelelő összeget kell megfizetni. Ebbe a körbe tartozik a szeptemberben indult Otthon Start program keretében elérhető fix 3%-os lakáshitel, a falusi CSOK-hitel, a CSOK Plusz, a Vidéki Otthonfelújítási Program, illetve az Otthonfelújítási Program a lakossági energiahatékonysági beruházásokat megvalósítandóan. A kedvezményes díjszabás tehát azokat segíti, akik az államilag támogatott családpolitikai és lakhatási programok keretében szeretnének építkezni, vásárolni vagy felújítani.

Közjegyzői díjtételek szeptember elsejétől

A közjegyzői díjszabásról szóló IM-rendelet módosítása szerint két- vagy többoldalú jogügylet esetén az ügyértékhez igazodó díjtételek összege szeptember 1-jétől a következő:

a) 500 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 20 000 Ft

b) 500 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 20 000 Ft

és az 500 000 Ft feletti ügyértékrész 1%-a;

c) 5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 65 000 Ft

és az 5 000 000 Ft feletti ügyértékrész 0,5%-a;

d) 10 000 000 Ft feletti, de 200 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 90 000 Ft

és a 10 000 000 Ft feletti ügyértékrész 0,25%-a;

e) 200 000 000 Ft feletti, de 500 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 565 000 Ft

és a 200 000 000 Ft feletti ügyértékrész 0,2%-a;

f ) 500 000 000 Ft feletti ügyérték esetén 1 165 000 Ft

és az 500 000 000 Ft feletti ügyértékrész 0,1%-a;

de legfeljebb 1 000 000 000 Ft ügyérték alapján járó munkadíjat kell felszámítani.