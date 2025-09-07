szeptember 7., vasárnap

Így drágultak a közjegyzői díjak

39 perce

Az államilag támogatott lakáscélú hitelek kedvezményt élveznek, de az élettársi kapcsolat megszüntetésért többet kell fizetni

Az utóbbi években jelentősen megemelkedtek a közjegyzők üzemeltetési költségei, mert a villamos energia, a papír, a postai szolgáltatások, illetve a munkaerő finanszírozása is drágábbá vált. Ez a változás tette szükségessé a közjegyzői díjak emelését, amely alól kivételt képeznek az államilag kamattámogatott hitelek díjai.

Antal Lívia

A Magyar Közlönyben augusztus 28-án megjelent 10/2025. (VIII. 28.) IM-rendelet átfogóan módosítja a közjegyzői díjszabást egyrészt a közjegyzői irodák megnövekedett üzemeltetési költségei miatt. A módosítás célja másrészt a kormány otthonteremtési és családpolitikai törekvéseinek támogatása, ezért közjegyzői díjkedvezményben részesülnek azok a magánszemélyek, akik például Otthon Startot vesznek fel. Az új közjegyzői díjak meghatározásában tehát ez is szempont volt.

Jelentősen megemelkedtek a közjegyzői díjak szeptembertől
Jelentősen megemelkedtek a közjegyzői díjak szeptember elsejével. De kedvezményben részesülnek azok, akik az államilag támogatott családpolitikai és lakhatási programok keretében szeretnének építkezni, vásárolni vagy felújítani. (Felvételünk illusztráció, Zalaegerszegen készült)
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Közjegyzői díjak – a kamattámogatott hitelek esetében ennyi

A kamattámogatott kölcsönöknél a közjegyzői munkadíj 15 százalékának megfelelő összeget kell megfizetni. Ebbe a körbe tartozik a szeptemberben indult Otthon Start program keretében elérhető fix 3%-os lakáshitel, a falusi CSOK-hitel, a CSOK Plusz, a Vidéki Otthonfelújítási Program, illetve az Otthonfelújítási Program a lakossági energiahatékonysági beruházásokat megvalósítandóan. A kedvezményes díjszabás tehát azokat segíti, akik az államilag támogatott családpolitikai és lakhatási programok keretében szeretnének építkezni, vásárolni vagy felújítani.

Közjegyzői díjtételek szeptember elsejétől

A közjegyzői díjszabásról szóló IM-rendelet módosítása szerint két- vagy többoldalú jogügylet esetén az ügyértékhez igazodó díjtételek összege szeptember 1-jétől a következő:

a) 500 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 20 000 Ft

b) 500 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 20 000 Ft

és az 500 000 Ft feletti ügyértékrész 1%-a;

c) 5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 65 000 Ft

és az 5 000 000 Ft feletti ügyértékrész 0,5%-a;

d) 10 000 000 Ft feletti, de 200 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 90 000 Ft

és a 10 000 000 Ft feletti ügyértékrész 0,25%-a;

e) 200 000 000 Ft feletti, de 500 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 565 000 Ft

és a 200 000 000 Ft feletti ügyértékrész 0,2%-a;

f ) 500 000 000 Ft feletti ügyérték esetén 1 165 000 Ft

és az 500 000 000 Ft feletti ügyértékrész 0,1%-a;

de legfeljebb 1 000 000 000 Ft ügyérték alapján járó munkadíjat kell felszámítani.

Konkrét példa

A Biztosdontes.hu hozott egy konkrét példát az Otthon Start hitelre. Egy 35 millió forintos, Otthon Start hitel felvétele esetén a közjegyzői díj a következőképpen alakul:

A rendelet szerinti közjegyzői díj a 10 és 200 millió forint közötti ügyértékre vonatkozó díj: 90 000 Ft + a 10 millió forint feletti rész 0,25%-a.

Ebben az esetben ez: 90 000 Ft + (35 000 000 – 10 000 000) x 0,0025 = 90 000 + 62 500 = 152 500 Ft. Vagyis ennyi a közjegyzői díj.

Egyes fix tételek jobban drágultak

A pontos számítási alapot és elszámolási módot a rendelet 1. melléklete rögzíti, ezért szerződéskötés előtt érdemes a konkrét ügyre kérni közjegyzői díjkalkulációt, javasolja a Bank360.hu. Egyes, eddig is tételesen meghatározott ügyben jobban megemelték a közjegyzői díjakat. Például a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése iránti eljárás esetén az eddigi 30 ezer forint helyett 50 ezret kell fizetni a közjegyzőnek, az aláírási címpéldány tervezetének készítése tervezetenként pedig 4000 forintba kerül a 3000 forint helyett.

 

