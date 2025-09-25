Ha ilyen bankkártyád van, több banknál is vége az ingyenes készpénzfelvételnek

Az OTP hirdetményére hivatkozó cikkből kiderül: az OTP ATM-ekből alkalmanként 150 ezer forint vehető fel, euróból pedig 100-at lehet egyszerre felvenni. Ha forintot vennénk ki, az külföldi bankok által kibocsátott bankkártyával alkalmanként 1999 forintba, míg az eurós készpénzfelvétel 4,99 euróba kerül tranzakciónként. Az ATM a készpénzfelvétel előtt részletesen mutatni fogja a díjakat. A revinfo.hu emlékeztet: ezzel a lépéssel megszűnt az ingyenes eurófelvétel hazánkban, más díjmentes eurós ATM ugyanis nem ismert Magyarországon.

A készpénzfelvétel díja

A revinfo.hu cikke kitér arra is, hogy az Erste Bank automatáinál már eddig is volt egy fix díj a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyákkal történt készpénzfelvételekre, ami 1200 forint, más hazai bankok automatáinál azonban egyelőre továbbra is díjmentes készpénzfelvétel lehet a jellemző, forintban legalábbis. Fontos tudni azonban, hogy az ATM díján túl a bankok/pénzintézetek is felszámíthatnak díjat a készpénzfelvételre. A Revolutnál és a Wise-nál is van költsége ennek a havi limit felett vagy akár felvételi alkalom után.

Revolut és Wise - tudnivalók A Revolut egy brit fintechcég, amely mobilalkalmazáson keresztül nyújt banki jellegű szolgáltatásokat. A hozzá kapcsolt bankkártyával több mint húsz devizát lehet tartani és használni, így külföldön vagy online vásárlásnál sokszor olcsóbb, mint a hagyományos bankkártyák. Az árfolyamváltás átlátható, a költségek alacsonyak, és a kártya biztonságosan kezelhető az alkalmazásból: például egy gombnyomással zárolható, ha elveszik. A Wise fő erőssége a kedvező árfolyam és az átlátható díjazás. A Wise-kártya egy többdevizás betéti kártya, amelyhez online számla tartozik. Az ügyfelek több pénznemben tarthatják megtakarításaikat, és a kártyával mindig a lehető legjobb árfolyamon fizethetnek. Külföldi utazásoknál és online vásárlásnál ez különösen előnyös, mert a rejtett költségeket szinte teljesen kiküszöböli.

Bankautomaták a zalai kistelepüléseken

A zaol.hu-n számos aspektusból foglalkoztunk már az automatákból történő készpénzfelvétellel, írtunk például arról, hogy az ingyenes készpénzfelvétel maximális összege havonta 150 ezer forint, amit legfeljebb két részletben kaphatunk kézhez. Ám könnyen bukhatjuk az ingyenességet, ha néhány szabályt nem veszünk figyelembe. A júliusban életbe lépett új törvényről is hírt adtunk, melynek célja, hogy minden bankautomatánál akadálymentesített rendszer várja majd az ügyfeleket. Az új szabályozást a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete is üdvözölte. S listánkból azt is megtudhatja, a tervek szerint mely kistelepüléseken lesznek elérhetőek bankautomaták Zalában, továbbá azt is, melyik bank fogja azokat üzemeltetni.