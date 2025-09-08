Mire figyelj játékboltban? – 8 tipp, hogy elkerüld a veszélyes játékokat

Játékot legtöbbször különleges alkalmakra vásárolunk: születésnapra, névnapra, gyereknapra, karácsonyra vagy húsvétra lepjük meg gyermekeinket. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakemberei sokszor szembesülnek vállalhatatlan minőségű játékokkal, de akár veszélyes termékekkel is a játékboltok kínálatában.

A bevásárlóközpontok és a nagyobb áruházak hatalmas választékkal várják a vásárlókat, így nem mindig könnyű megtalálni azt a játékot, amely egyszerre felel meg a pénztárcánknak és az elvárásainknak. (képünk illusztráció)

Fotó: nicoletaionescu / Forrás: Getty Images

A játékboltok bűvöletében: bőség és bizonytalanság

Egy ismerősöm kedvenc mondata, amit januárban kezd el mondogatni: “Mindjárt itt a karácsony!” De tényleg! A pánikot kerülni vágyó, előrelátó szülők apránként kezdik el a vásárlást, így könnyebb spórolni és céltudatosnak maradni is.

Tartsuk szem előtt, hogy olyan játékot vegyünk, amely a gyermek korának, egyéni adottságainak és érdeklődésének is megfelel.

A bevásárlóközpontok és a nagyobb áruházak ilyenkor hatalmas választékkal várják a vásárlókat, így nem mindig könnyű megtalálni azt a játékot, amely egyszerre felel meg a pénztárcánknak és az elvárásainknak. A kisebb játékboltok, valamint a nagyobb élelmiszer-áruházak is kínálnak játékokat, bár választékuk jóval korlátozottabb. Emellett jelentős mennyiségben találhatók játékok az olcsóbb termékeket kínáló kínai üzletekben és a piaci árusok standjain is.

Ha 3 év alatti gyermekek számára szeretnénk vásárolni, célszerű a baba-mama áruházakat felkeresni, ahol kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a tájékozatlan vásárlót eligazítsák, megfelelő információval ellássák, segítsenek a játék kiválasztásában.

Mire figyeljünk játékvásárlásnál?

8 pontban szedtük össze a legfontosabb információkat, hogy mire figyeljünk a vásárlás során egy játékboltban.

Biztonsági előírások és megfelelőség: a játék csak akkor hozható forgalomba, ha megvizsgálták, és biztonsággal megfelel az előírásoknak. A gyártónak, importőrnek és forgalmazónak egyaránt kötelessége mindezt biztosítani Megfelelőségi dokumentáció és jelölések: A termékeknél el kell helyezni az előírt jelöléseket – rajtuk szerepel a gyártó vagy forgalmazó neve, címe, a CE-jelölés, valamint magyar nyelvű biztonsági tájékoztató 14 napos elállás lehetősége és független jótállás: a vásárlás után 14 napon belül visszaküldhető a játék, még akkor is, ha csak meggondoltuk magunkat. Ez az elállási jog (szavatosság) a jótállástól különálló jogi eszköz. Szavatossági igények érvényesítése: ha a játék hibás (például nem felel meg a leírtaknak), lehetőséged van cserét, javítást kérni – de csak rendeltetésszerű használat esetén. Átlátható vásárlói felelősség (online vásárlás során): ha például pontos banki adatok hiányában késik az elállás kezelése, az eladó nem felelős Ügyfélszolgálati támogatás hátrányos helyzet esetén: sok játékbolt, kikötve a vásárlási feltételekben, gondoskodik csere-, visszatérítés- vagy helyettesítés lehetőségéről, ha a megrendelt termék hibás vagy nem érkezik időben. Hűségprogramok előnyei: bizonyos webáruházak, hűségpontokkal ösztönzik a vásárlókat, ami sok esetben előnyös, ha többször is vásárolunk náluk. Eladó általános vásárlási feltételei és tájékoztatás: minden webáruháznak vannak működéseket leíró vásárlási feltételei. Itt tisztázzák a szállítási díjat, csomagolási módot, ajándék mellékleteket stb.

Apró részletek, nagy veszélyek

Vásárláskor mindig nézzük meg, hogy a játék biztonságos-e a gyermek számára. Azonos korú gyerekek között is nagy lehet a különbség, ezért kerüljük az apró, levehető elemeket, amelyek fulladást okozhatnak, valamint az éles sarkokat és hegyeket, amelyek sérülésveszélyt jelentenek.