2 órája
Mire figyelj játékboltban? – 8 tipp, hogy elkerüld a veszélyes játékokat
Állok itt tétován és azt sem tudom, merre nézzek. Másfél ember magas polcokon sorakoznak a játékok. A bőség zavara és annak a tudata, hogy “fogalmam sincs, mit vegyek a keresztfiam szülinapjára” akár gyors és felelőtlen vásárlásra is ösztönözhet egy játékbolt kínálatából.
Játékot legtöbbször különleges alkalmakra vásárolunk: születésnapra, névnapra, gyereknapra, karácsonyra vagy húsvétra lepjük meg gyermekeinket. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakemberei sokszor szembesülnek vállalhatatlan minőségű játékokkal, de akár veszélyes termékekkel is a játékboltok kínálatában.
A játékboltok bűvöletében: bőség és bizonytalanság
Egy ismerősöm kedvenc mondata, amit januárban kezd el mondogatni: “Mindjárt itt a karácsony!” De tényleg! A pánikot kerülni vágyó, előrelátó szülők apránként kezdik el a vásárlást, így könnyebb spórolni és céltudatosnak maradni is.
Tartsuk szem előtt, hogy olyan játékot vegyünk, amely a gyermek korának, egyéni adottságainak és érdeklődésének is megfelel.
A bevásárlóközpontok és a nagyobb áruházak ilyenkor hatalmas választékkal várják a vásárlókat, így nem mindig könnyű megtalálni azt a játékot, amely egyszerre felel meg a pénztárcánknak és az elvárásainknak. A kisebb játékboltok, valamint a nagyobb élelmiszer-áruházak is kínálnak játékokat, bár választékuk jóval korlátozottabb. Emellett jelentős mennyiségben találhatók játékok az olcsóbb termékeket kínáló kínai üzletekben és a piaci árusok standjain is.
Ha 3 év alatti gyermekek számára szeretnénk vásárolni, célszerű a baba-mama áruházakat felkeresni, ahol kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a tájékozatlan vásárlót eligazítsák, megfelelő információval ellássák, segítsenek a játék kiválasztásában.
Mire figyeljünk játékvásárlásnál?
8 pontban szedtük össze a legfontosabb információkat, hogy mire figyeljünk a vásárlás során egy játékboltban.
- Biztonsági előírások és megfelelőség: a játék csak akkor hozható forgalomba, ha megvizsgálták, és biztonsággal megfelel az előírásoknak. A gyártónak, importőrnek és forgalmazónak egyaránt kötelessége mindezt biztosítani
- Megfelelőségi dokumentáció és jelölések: A termékeknél el kell helyezni az előírt jelöléseket – rajtuk szerepel a gyártó vagy forgalmazó neve, címe, a CE-jelölés, valamint magyar nyelvű biztonsági tájékoztató
- 14 napos elállás lehetősége és független jótállás: a vásárlás után 14 napon belül visszaküldhető a játék, még akkor is, ha csak meggondoltuk magunkat. Ez az elállási jog (szavatosság) a jótállástól különálló jogi eszköz.
- Szavatossági igények érvényesítése: ha a játék hibás (például nem felel meg a leírtaknak), lehetőséged van cserét, javítást kérni – de csak rendeltetésszerű használat esetén.
- Átlátható vásárlói felelősség (online vásárlás során): ha például pontos banki adatok hiányában késik az elállás kezelése, az eladó nem felelős
- Ügyfélszolgálati támogatás hátrányos helyzet esetén: sok játékbolt, kikötve a vásárlási feltételekben, gondoskodik csere-, visszatérítés- vagy helyettesítés lehetőségéről, ha a megrendelt termék hibás vagy nem érkezik időben.
- Hűségprogramok előnyei: bizonyos webáruházak, hűségpontokkal ösztönzik a vásárlókat, ami sok esetben előnyös, ha többször is vásárolunk náluk.
- Eladó általános vásárlási feltételei és tájékoztatás: minden webáruháznak vannak működéseket leíró vásárlási feltételei. Itt tisztázzák a szállítási díjat, csomagolási módot, ajándék mellékleteket stb.
Apró részletek, nagy veszélyek
Vásárláskor mindig nézzük meg, hogy a játék biztonságos-e a gyermek számára. Azonos korú gyerekek között is nagy lehet a különbség, ezért kerüljük az apró, levehető elemeket, amelyek fulladást okozhatnak, valamint az éles sarkokat és hegyeket, amelyek sérülésveszélyt jelentenek.
Figyeljünk arra is, hogy ne legyen rajta hosszú zsinór vagy laza szalag, és ne vegyünk élelmiszer mellé csomagolt, kisméretű játékot. Fontos továbbá a magyar nyelvű használati utasítás is, különösen a tisztíthatóságról szóló tájékoztatás. A figyelmeztető feliratok pedig segítséget adnak a kockázatok elkerülésében – ezeket is mindig olvassuk el.