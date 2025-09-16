szeptember 16., kedd

Tervek

Megszépül a Balaton egyik ékköve: látványos fejlesztések a fonyódi kikötőben

Címkék#fonyódi#MA-HARD Hajózási és Vízépítő Kft#mólósétány

A KÉSZ Csoport leányvállalata, a MA-HARD Hajózási és Vízépítő Kft. nyerte el a fonyódi kikötő modernizációjának kivitelezését. A majdnem 600 millió forintos beruházás keretében teljesen megújul a partfal, korszerűsödik a mólósétány és a világítás, emellett új közösségi tereket, pihenőhelyeket, zöldfelületeket, fasorokat és játszófelületeket is kialakítanak - közölte a MA-HARD Kft. az MTI-vel.

Zaol.hu
Megszépül a Balaton egyik ékköve: látványos fejlesztések a fonyódi kikötőben

A tájékoztatás szerint a 6000 négyzetméteren végzett fejlesztés keretében egy új, 35 méter hosszú kikötői partfal épül acél szádlemezekkel. Magasabbra emelik a mólósétányt, amit új burkolattal, világítással és pihenőhelyekkel látnak el. A központi térre új burkolat és pavilonok kerülnek, melyek turisztikai és közösségi funkciókat látnak majd el. Emellett a mólófej kilátója és terasza is teljesen megújul, a fonyódi kikötő környezetét pedig új ültetésű fasorral, korszerű közösségi terekkel, játszófelületekkel, ivókutakkal és kerékpáros ponttal teszik mindenki számára vonzóbbá - írták. 

fonyódi kikötő
Teljesen megújul a fonyódi kikötő.   Fotó: pixabay

A több ütemben zajló munkák már elkezdődtek, a kivitelezés 2026. május végéig tart. A beruházás a zalaiakat is érinti, hiszen sok zalaegerszeginek és nagykanizsainak van nyaralója a településen. Sőt, akadnak olyan vendéglátóhelyek, amiket zalaiak üzemeltetnek.

