Megszépül a Balaton egyik ékköve: látványos fejlesztések a fonyódi kikötőben

A tájékoztatás szerint a 6000 négyzetméteren végzett fejlesztés keretében egy új, 35 méter hosszú kikötői partfal épül acél szádlemezekkel. Magasabbra emelik a mólósétányt, amit új burkolattal, világítással és pihenőhelyekkel látnak el. A központi térre új burkolat és pavilonok kerülnek, melyek turisztikai és közösségi funkciókat látnak majd el. Emellett a mólófej kilátója és terasza is teljesen megújul, a fonyódi kikötő környezetét pedig új ültetésű fasorral, korszerű közösségi terekkel, játszófelületekkel, ivókutakkal és kerékpáros ponttal teszik mindenki számára vonzóbbá - írták.

Teljesen megújul a fonyódi kikötő. Fotó: pixabay

A több ütemben zajló munkák már elkezdődtek, a kivitelezés 2026. május végéig tart. A beruházás a zalaiakat is érinti, hiszen sok zalaegerszeginek és nagykanizsainak van nyaralója a településen. Sőt, akadnak olyan vendéglátóhelyek, amiket zalaiak üzemeltetnek.