Az ízek szerelmeseinek: csúcsgasztronómiai élmények várnak Zalában is

A kivételes, erre az alkalomra összeállított többfogásos menüsorokat fix árakon kínálják: a top kategóriás helyek 6.900, a prémium éttermek 8.900, az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10.900 forinttól. – írja cikkében az MTI.

A kiváló és elismert éttermek, egytől egyig kínálatuk legjavával készülnek, a legkedveltebb és legkülönlegesebb fogásaikból összeállított menüsorokkal.

Fotó: Rawpixel Ltd / Forrás: Getty Images

Különleges ételek, kivételes vendégeknek az éttermek kínálatában

Az Országos Étterem Hét eseményét 2011 óta rendezi meg a szervező DiningCity, azzal a céllal, hogy minél szélesebb réteg ismerhesse meg a hazai prémium kategóriás éttermeket. Az eseményre évente kétszer, tavasszal és ősszel kerül sor.

A szervezők kiemelték: az éttermek ez időre befagyasztott árai nem emelkedtek, és különleges alapanyagokból készült meglepetés fogások is várják a gasztronómia iránt érdeklődőket.

Természetesen figyelnek a különleges étrendet követőkre is, így glutén-, laktóz- és cukormentes, vegetáriánus és vegán menük is szerepelnek a kínálatban.

A hévízi Brix Bistro is részt vesz az Országos Étterem Héten, és a választható menüsor csábító alapanyagokkal gazdagodik a regisztráló vendégek számára. – Az „Országos Étterem Hét”, remek alkalom arra, hogy valaki kockázat nélkül kipróbáljon új helyeket és ízeket és új gasztronómiai élményekkel gazdagodjon – mondja Szita Zsolt étteremvezető. Ez jó lehetőség arra, hogy egy baráti vacsora, családi ebéd vagy akár egy romantikus este keretében felfedezzék, mitől különleges megújult, magyaros ízekkel tűzdelt Fine Dining konyhánk. Mindezt a szabályoknak megfelelően - kedvező áron, prémium minőségben, hogy a vendégeink biztosan úgy érezzék, érdemes visszatérniük hozzánk.

Élmény a vendégnek, kihívás a csapatnak

– Az ilyen rendezvény a helyi gasztronómiai közösség egyik mérföldköve, és az éttermek, amelyek részt vesznek rajta, azt jelzik a vendégeiknek, hogy elkötelezettek a magas szintű szakmai munkavégzés iránt. Az ilyen esemény gyakran nagyobb figyelmet és intenzívebb munkát igényel a konyha és a személyzet részéről is. Ezért ez egy kiváló lehetőség arra, hogy a csapat új kihívásokkal találkozzon - emelte ki az étteremvezető.

A kiváló és elismert éttermek egytől egyig kínálatuk legjavával készülnek, a legkedveltebb és legkülönlegesebb fogásaikból összeállított menüsorokkal – írja az MTI, a DiningCity közleményére hivatkozva.