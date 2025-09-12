6 órája
Zalakaros lubickol a díjakban – hat elismerés egy csobbanásra!
Történelmi sikert könyvelhet el a Zalakarosi Fürdő: a közelmúltban összesen hat rangos elismerést nyert el. Négy Érték és Minőség Nagydíj (ÉMIN), valamint a szakma egyik legrangosabb elismerése, a Vállalkozási Nívódíj, továbbá egy különdíj is a zalai fürdőhöz került.
Mint az a Parlamentben a díjátadón elhangzott: ez a hat elismerés egyszerre jelképezi a gyógyvízre épülő szolgáltatások kiemelkedő minőségét, a folyamatos innovációt és azt az elhivatottságot, amellyel Zalakaros a vendégek elégedettségét szolgálja. Az Érték és Minőség Nagydíj a minőség pecsétje.
Érték és Minőség Nagydíj – a minőség pecsétje
Az ÉMIN-díjat csak a legmagasabb színvonalat képviselő termékek és szolgáltatások nyerhetik el. A Zalakarosi Fürdő egyszerre négy kategóriában bizonyult a legjobbnak:
- Zalakarosi gyógyvízzel készült sportkrém
- Zalakarosi gyógyvízzel készült arckrémcsalád
- Zalakarosi Fürdő applikáció
- A Zalakarosi Fürdő szolgáltatásai
Vállalkozási Nívódí és különdíj – szakmai csúcselismerések
A fürdő emellett elnyerte a Vállalkozási Nívódíjat, amelyet azok a vállalkozások kaphatnak meg, amelyek fenntartható működésükkel, magas minőségi színvonalukkal és innovációjukkal példát mutatnak a gazdaság számára. A sikert tovább erősíti a megszerzett különdíj, amely külön is kiemeli a Zalakarosi Fürdő kimagasló teljesítményét a rekreációs szolgáltatások területén.
A díjak üzenete
Összesen hat díj bizonyítja, hogy a Zalakarosi Fürdő nemcsak a vendégek szívében, hanem a szakma szemében is az ország egyik legkiemelkedőbb gyógy- és élményközpontja. Az elismerések kötelezettséget is jelentenek: továbbra is a legmagasabb minőséget, innovációt és vendégközpontúságot képviselni a turizmus és a rekreáció világában.