Zalakaros lubickol a díjakban – hat elismerés egy csobbanásra!

Mint az a Parlamentben a díjátadón elhangzott: ez a hat elismerés egyszerre jelképezi a gyógyvízre épülő szolgáltatások kiemelkedő minőségét, a folyamatos innovációt és azt az elhivatottságot, amellyel Zalakaros a vendégek elégedettségét szolgálja. Az Érték és Minőség Nagydíj a minőség pecsétje.

A zalakarosi küldöttség az Érték és Minőség Nagydíj átadásán. Fotó: Zalakarosi Fürdő

Érték és Minőség Nagydíj – a minőség pecsétje

Az ÉMIN-díjat csak a legmagasabb színvonalat képviselő termékek és szolgáltatások nyerhetik el. A Zalakarosi Fürdő egyszerre négy kategóriában bizonyult a legjobbnak:

Zalakarosi gyógyvízzel készült sportkrém

Zalakarosi gyógyvízzel készült arckrémcsalád

Zalakarosi Fürdő applikáció

A Zalakarosi Fürdő szolgáltatásai

Vállalkozási Nívódí és különdíj – szakmai csúcselismerések

A fürdő emellett elnyerte a Vállalkozási Nívódíjat, amelyet azok a vállalkozások kaphatnak meg, amelyek fenntartható működésükkel, magas minőségi színvonalukkal és innovációjukkal példát mutatnak a gazdaság számára. A sikert tovább erősíti a megszerzett különdíj, amely külön is kiemeli a Zalakarosi Fürdő kimagasló teljesítményét a rekreációs szolgáltatások területén.

A díjak üzenete

Összesen hat díj bizonyítja, hogy a Zalakarosi Fürdő nemcsak a vendégek szívében, hanem a szakma szemében is az ország egyik legkiemelkedőbb gyógy- és élményközpontja. Az elismerések kötelezettséget is jelentenek: továbbra is a legmagasabb minőséget, innovációt és vendégközpontúságot képviselni a turizmus és a rekreáció világában.