Rangos kitüntetést kapott a zalai cégvezető

Balogh Ádám a Forbes Generációváltó Díjat Budapesten, az Anantara New York Palace báltermében, a Forbes Családi Gáláján vehette át. A cég Facebook-oldalán olvasható, hogy nagyon sokat jelent ez az elismerés a cégvezetőnek és családjának, hiszen egy családi vállalkozás fejlődését, a generációváltás sikeres megvalósulását ismerték el. A jövőt maga a generációváltás jelenti, ami a sok nehézséggel járó folyamat, ami hosszú évekig is tarthat, írták a bejegyzésben, amely kiemeli, hogy a Baki Agrocentrum alapítóinak és a második generációnak sikerült ezt együttműködéssel, közös erővel véghez vinnie, ezért méltán büszkék a díjra.