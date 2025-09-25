szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

14°
+19
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

34 perce

Rangos kitüntetést kapott a zalai cégvezető

Címkék#díj#Baki Agrocentrum#Balogh Ádám

Balogh Ádám, a Baki Agrocentrum cégcsoport vezetője, a VOSZ Zala Vármegyei Szervezetének elnöke Forbes Generációváltó Díjat kapott.

Zaol.hu
Rangos kitüntetést kapott a zalai cégvezető

Balogh Ádám a kitüntetéssel

Forrás: Facebook / Baki Agrocentrum

Balogh Ádám a Forbes Generációváltó Díjat Budapesten, az Anantara New York Palace báltermében, a Forbes Családi Gáláján vehette át. A cég Facebook-oldalán olvasható, hogy nagyon sokat jelent ez az elismerés a cégvezetőnek és családjának, hiszen egy családi vállalkozás fejlődését, a generációváltás sikeres megvalósulását ismerték el. A jövőt maga a generációváltás jelenti, ami a sok nehézséggel járó folyamat, ami hosszú évekig is tarthat, írták a bejegyzésben, amely kiemeli, hogy a Baki Agrocentrum alapítóinak és a második generációnak sikerült ezt együttműködéssel, közös erővel véghez vinnie, ezért méltán büszkék a díjra.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu