Ezzel a természetes szerrel távol tudjuk tartani a poloskákat és más fertőzést is

- Ahhoz, hogy egészséges zöldségeket, gyümölcsöket takarítsunk be télre, el kell végeznünk az utolsó utáni permetezés, hívta fel a figyelmet Hangya László növényvédő kertészmérnök, a zalaegerszegi Belvárosi Növénypatika tulajdonosa. – Gondoljuk át, mit nyerhetünk egy a betakarítás idején elvégzett kénes permetezéssel. Ne féljünk ettől, mert várakozási idő nincs! A természetes elemi kén 6-8 dkg/10 l kijuttatásával viszont „több legyet ütünk egy csapásra”. Vegyük sorra ezeket!

Az elemi kén kijuttatásával megvédhetjük az érő almát a poloskáktól. Ha ezt nem tesszük, betárolt gyümölcseinket is szívogatni fogja.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Elemi kén – jellegzetes szaga távol tartja a poloskát

Az érő félben lévő terméseken blokkolja a lisztharmatfertőzést, megállítja az atkák szaporodását, – és ami most időszerű, jellegzetes szagával elfedi az érő termés illatát. Ezzel a poloskákat is távol tartja. Különösen ajánlatos az almánál, mert ha ez a gaz szívókártevő bekerül a tároló helyiségbe, 15 C fok fölött a téli nyugalom helyett a betárolt gyümölcsöt is szívogatni fogja. A természetes elemi kénnel való védekezés az uborka szedési időszakát is meghosszabbíthatja egy-két héttel, mert így lombját nem szívják rommá a takácsatkák.

Ez lehet a jövő útja

Valószínű, hogy az olyan szívókártevők, mint a kabócák, a poloskák elleni hatékony védekezésben a szintetikus rovarölő szerek mellett az ilyen típusú anyagoknak is fontos szerep jut a jövőben. Ezek a kártevők számára kellemetlenek, de a fogyasztókra veszélytelennek. Használatukkal komplex módon tudjuk megvédeni kerti növényeinket, hangsúlyozta Hangya László.