1 órája
Ezzel a természetes szerrel távol tudjuk tartani a poloskákat és más fertőzést is
Már javában szedjük a korai almát, a körtét, a zöldségféléket, amellyel akár az idei növényvédelmi szezonnak is vége lehetne. Éppenséggel nincs, mert a kártevők ellen most is védekezni kell egy szerrel. Ez pedig természetes elemi kén.
- Ahhoz, hogy egészséges zöldségeket, gyümölcsöket takarítsunk be télre, el kell végeznünk az utolsó utáni permetezés, hívta fel a figyelmet Hangya László növényvédő kertészmérnök, a zalaegerszegi Belvárosi Növénypatika tulajdonosa. – Gondoljuk át, mit nyerhetünk egy a betakarítás idején elvégzett kénes permetezéssel. Ne féljünk ettől, mert várakozási idő nincs! A természetes elemi kén 6-8 dkg/10 l kijuttatásával viszont „több legyet ütünk egy csapásra”. Vegyük sorra ezeket!
Elemi kén – jellegzetes szaga távol tartja a poloskát
Az érő félben lévő terméseken blokkolja a lisztharmatfertőzést, megállítja az atkák szaporodását, – és ami most időszerű, jellegzetes szagával elfedi az érő termés illatát. Ezzel a poloskákat is távol tartja. Különösen ajánlatos az almánál, mert ha ez a gaz szívókártevő bekerül a tároló helyiségbe, 15 C fok fölött a téli nyugalom helyett a betárolt gyümölcsöt is szívogatni fogja. A természetes elemi kénnel való védekezés az uborka szedési időszakát is meghosszabbíthatja egy-két héttel, mert így lombját nem szívják rommá a takácsatkák.
Ez lehet a jövő útja
Valószínű, hogy az olyan szívókártevők, mint a kabócák, a poloskák elleni hatékony védekezésben a szintetikus rovarölő szerek mellett az ilyen típusú anyagoknak is fontos szerep jut a jövőben. Ezek a kártevők számára kellemetlenek, de a fogyasztókra veszélytelennek. Használatukkal komplex módon tudjuk megvédeni kerti növényeinket, hangsúlyozta Hangya László.