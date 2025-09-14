Vajon az elektromos autók vagy a belső égésű járművek szervize a drágább? – Íme a tények!

Az elektromos autók és a belső égésű járművek szervizelésében értelemszerűen eltérés van, mert az előbbiben például nem kell kuplungot cserélni. Az elektromos autók előnye, hogy lényegesen kevesebb mozgó- és kopóalkatrészeket tartalmaznak, viszont az ismerethiány és alkatrész-problémák miatt hosszabb ideig tarthat javításuk, ami magasabb munkadíjjal járhat. Szervizköltségüket növeli, hogy a nagyfeszültségű rendszerek miatt az elektromos autó szervizek speciális felszereltséget és szakértelmet igényelnek. Zalában sincs ezért teljes körű szolgáltatást nyújtó villanyautó szerviz.

Az elektromos autók szervizelése még mindig több, mint belső égésű modelleké. Úgy tűnik, hogy csak egy esetben, ha összetörtek balesetben.

Forrás: Illusztráció / Pixabay

Elektromos autók – a balesetben összetörtek javítása kerül többe

Az elektromos autók és a belső égésűek szervizköltségeit – a balesetek kapcsán – hasonlította össze a Német Biztosítók Szövetsége (GDV). A szervezet 37 modellpárt hasonlított össze – részben eltérő, részben hasonló villany- és belsőégésű modelleket (például Golf VII és e-Golf, Tesla Model 3 és BMW 330i). Ennek nyomán megállapították, hogy az elektromos járművek javítása egyre olcsóbbá válik, de még mindig drágább, mint a belsőégésű motorral felszerelt járműveké, írta meg a Vezess.hu.

Elektromos autók – egyre több van belőle

Egyre több itthon is az elektromos autó, amelyről nemcsak a szervizeknek, hanem úgymond az utca emberének is kevés az ismerete. Ezért egy zalaegerszegi elektromos autó tulajdonost kérdeztünk, aki autóját munkájához használja, mert napi szinten járja a vidéket, mint állattenyésztés területén dolgozó szakember. Korábban dízel autója volt, de megérett a cserére. A környezettudatosság miatt döntött egy Volvo márkájú elektromos autó mellett. Persze kíváncsi volt arra is, hogy mire képes. A szerencse is melléje szegődött, így viszonylag könnyebben vágott bele a villanyautózásba. Teljesen elégedett vele, tudja azt, amit írnak róla, jól gyorsul, az előzések biztonságosabban végrehajtók vele.

Elektromos autó töltés ára – jóval olcsóbb benzinesnél

Elektromos autója 100 kilométerenként 19 kWh-t fogyaszt.

Otthon 72 forintért tankol, ami rendkívül kedvező anyagilag, pláne a benzin- és a dízelárakhoz képest.

A töltőállomásoknál azonban széles spektrumú a kilowattonkénti ár,

azonban széles spektrumú a kilowattonkénti ár, ami 160 forinttól 390 forintig terjed.

Mint mondta, ezt a magas árat a töltőállomások telepítésének költségére fogják. A napelemesektől azonban csak 5 forint/kilowattóráért veszik meg az áramot, és ez így nagy különbség. A távolság tekintetében egy benzines vagy dízel autóval 500-600 kilométert is meg lehet tenni egy tankkal, az elektromossal, pláne autópálya-üzemmódban csak 200 kilométert. De ennyi kilométerenként ki szokott állni egy kávéra, mosdószünetre, és ez az idő elég az újratöltésre.