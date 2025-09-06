Csillagászati áron
1 órája
Elképesztő összeget kérnek a 20. századi celeb balatoni villájáért
Ezt a csodálatos, egyedi épületet ha máshol nem, képen már biztos láttad. Most új tulajdonost keres az egyik leghíresebb cigányprímás, Kis Jancsi villája.
Forrás: vaol.hu
Kis Jancsi volt a 20. század elejének igazi magyar celebje: Párizs, Berlin, Svájc, sőt még Dél-Amerika is tombolt a hegedűjátékától. Balatonalmádi legpatinásabb részén áll a villája, egy 130 éves épület, ahonnan a Balatonra és a Tihanyi-félszigetre is páratlan panoráma nyílik. Kis Jancsi villája nem is akármilyen áron eladó: 1,43 milliárd forintért lehet a tiéd – írja az Origo.
További részletek a vaol.hu oldalán.
