Csillagászati áron

1 órája

Elképesztő összeget kérnek a 20. századi celeb balatoni villájáért

Ezt a csodálatos, egyedi épületet ha máshol nem, képen már biztos láttad. Most új tulajdonost keres az egyik leghíresebb cigányprímás, Kis Jancsi villája.

Elképesztő összeget kérnek a 20. századi celeb balatoni villájáért

Kis Jancsi volt a 20. század elejének igazi magyar celebje: Párizs, Berlin, Svájc, sőt még Dél-Amerika is tombolt a hegedűjátékától. Balatonalmádi legpatinásabb részén áll a villája, egy 130 éves épület, ahonnan a Balatonra és a Tihanyi-félszigetre is páratlan panoráma nyílik. Kis Jancsi villája nem is akármilyen áron eladó: 1,43 milliárd forintért lehet a tiéd – írja az Origo.

További részletek a vaol.hu oldalán.

 

 

