Megvan a cukkini, ami minden teszten tarolt – a zalai gazdák viszont bosszankodnak

A Nébih szakemberei a Szupermenta nyári vetőmagvizsgálatát követően a cukkini magokat elvetették a szarvasi Növényfajta-kísérleti Állomáson. A cél az volt, hogy a zacskókban lapuló apró magokból valóban egészséges, ígéretes növények fejlődnek-e.

A cukkinipalánták gondos ápolást kaptak, a növekedésüket pedig naponta követték a szakemberek.

A cukkini hálás növény, főleg ha a vetőmag is megfelelő

A palánták gondos ápolást kaptak, a növekedésüket pedig naponta figyelték a kutatók. Július közepén, amikor a termések elérték az ideális, 30 centiméter körüli méretet, sor került a betakarításra. Már ekkor szembetűnő volt: a különböző fajták eltérő érési üteme miatt látványos méretbeli különbségek alakultak ki.

A frissen szedett cukkiniket összevetették a csomagoláson szereplő leírásokkal és fotókkal, majd laboratóriumi vizsgálat is követte a szemrevételezést.

Zalában bezzeg nem voltak ilyen lelkesek a cukkinitermesztők

A helyi gazdaságok inkább a minősíthetetlen termés miatt bosszankodtak. Az idei gyengébb cukkinifelhozatal hátterében valószínűleg több összetevő együttes hatása játszott közre. A nyár eleji hűvösebb, csapadékos idő kedvezőtlenül befolyásolhatta a beporzást, a hosszan tartó kánikula pedig a fiatal termések fejlődését gátolhatta.

Egy, a zalaeerszegi Vásárcsarnokban árusító termelő augusztusban elmondta lapunknak, hogy a gömbölyű cukkini még "úgy ahogy", de a hagyományos, zöld, hosszúkás típus termése kritikán aluli. Megpróbálkoztak a másodvetéssel is, hátha az időjárás változásával sikeresebb termést tudnak felmutatni. A növények nagy zöld leveleket, szárakat növesztettek, de cukkiniket nagyítóval kellett rajtuk keresni. Az okokat egyelőre keresik.

Palánták a piacon.

Nincs itt félrebeszélés: laborban is megvizsgálták a termést

A mért értékek szerint a termések átlagosan 0,13 mg/100 g B6-vitamint, 15,86 μg/100 g folsavat, 2,10 mg/100 g C-vitamint és 178,44 mg/100 g káliumot tartalmaztak. Ez ugyan nem tekinthető magasnak, de két minta káliumtartalma meghaladta a 200 mg/100 g értéket – ami az FDA meghatározása szerint már a „magas” kategóriába tartozik.

Az értékelési szempontok között szerepelt a külső megjelenés, a frissesség, az állomány, az illat és az íz is. A legjobb példány ép, sötétzöld, arányos formájú, roppanós húsú, enyhén édeskés ízű, kellemesen friss zöldségillatú.