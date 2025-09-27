2 órája
Megvan a cukkini, ami minden teszten tarolt – a zalai gazdák viszont bosszankodnak
A Nébih Szupermenta szakemberei nem álltak meg a vetőmagok laboratóriumi vizsgálatánál: a nyári cukkini termékteszt folytatásában a gyakorlatban is próbára tették a magokat. A szarvasi kísérleti állomáson gondosan nevelt növényekből végül ígéretes és finom cukkini termés született – labor- és kóstolási eredményekkel együtt.
A Nébih szakemberei a Szupermenta nyári vetőmagvizsgálatát követően a cukkini magokat elvetették a szarvasi Növényfajta-kísérleti Állomáson. A cél az volt, hogy a zacskókban lapuló apró magokból valóban egészséges, ígéretes növények fejlődnek-e.
A cukkini hálás növény, főleg ha a vetőmag is megfelelő
A palánták gondos ápolást kaptak, a növekedésüket pedig naponta figyelték a kutatók. Július közepén, amikor a termések elérték az ideális, 30 centiméter körüli méretet, sor került a betakarításra. Már ekkor szembetűnő volt: a különböző fajták eltérő érési üteme miatt látványos méretbeli különbségek alakultak ki.
A frissen szedett cukkiniket összevetették a csomagoláson szereplő leírásokkal és fotókkal, majd laboratóriumi vizsgálat is követte a szemrevételezést.
Zalában bezzeg nem voltak ilyen lelkesek a cukkinitermesztők
A helyi gazdaságok inkább a minősíthetetlen termés miatt bosszankodtak. Az idei gyengébb cukkinifelhozatal hátterében valószínűleg több összetevő együttes hatása játszott közre. A nyár eleji hűvösebb, csapadékos idő kedvezőtlenül befolyásolhatta a beporzást, a hosszan tartó kánikula pedig a fiatal termések fejlődését gátolhatta.
Egy, a zalaeerszegi Vásárcsarnokban árusító termelő augusztusban elmondta lapunknak, hogy a gömbölyű cukkini még "úgy ahogy", de a hagyományos, zöld, hosszúkás típus termése kritikán aluli. Megpróbálkoztak a másodvetéssel is, hátha az időjárás változásával sikeresebb termést tudnak felmutatni. A növények nagy zöld leveleket, szárakat növesztettek, de cukkiniket nagyítóval kellett rajtuk keresni. Az okokat egyelőre keresik.
Nincs itt félrebeszélés: laborban is megvizsgálták a termést
A mért értékek szerint a termések átlagosan 0,13 mg/100 g B6-vitamint, 15,86 μg/100 g folsavat, 2,10 mg/100 g C-vitamint és 178,44 mg/100 g káliumot tartalmaztak. Ez ugyan nem tekinthető magasnak, de két minta káliumtartalma meghaladta a 200 mg/100 g értéket – ami az FDA meghatározása szerint már a „magas” kategóriába tartozik.
Az értékelési szempontok között szerepelt a külső megjelenés, a frissesség, az állomány, az illat és az íz is. A legjobb példány ép, sötétzöld, arányos formájú, roppanós húsú, enyhén édeskés ízű, kellemesen friss zöldségillatú.
És hogy miképp döntöttek?
A hagyományos kedveltségi vizsgálaton a kóstolók értékelték a fajtákat is. A dobogó tetejére a ZKI Vetőmag Black Beauty típusa került, második lett a Gartenland Green Machine, a harmadik helyen pedig a Nohel Garden Terminator F1 végzett.
Összességében a szakemberek pozitív tapasztalatokról számoltak be: a vetőmagtesztben szereplő mind a tíz fajta hozta a várt eredményt.
Vigasztalhat bennünket, hogy a kísérlet a Nébih szarvasi Növényfajta-kísérleti Állomásán zajlott, vagyis az ország másik végén. A helyi időjárási adottságok és a gazdálkodási körülmények is hozzájárultak a sikeres terméshez – így a saját kertjeinkben talán még kedvezőbb tapasztalatokra számíthatunk.