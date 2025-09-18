2 órája
Óriási siker: a világ egyik legjobbja a századfordulós villából lett balatoni luxusszálloda
A balatonfüredi Petit Bois Hotel, ahogy a nevében is benne van, egyáltalán nem monumentális szálloda, de olyan luxusszolgáltatásokat vonultat fel, amelyek a legigényesebb vendég elvárásainak is megfelelnek. Nem csoda, hogy a nemzetközi mezőny legjobbjai közé választotta a World Luxury Hotel Awards, a világ egyik legismertebb luxusszálloda-versenye.
Balaton-parti luxusszálloda került a világelitbe
Fotó: Hlinka Zsolt/roadster.hu
A luxushotelben 13 egyedi, tágas apartman található olasz tervezői bútorokkal, magas mennyezettel és márvány, tölgy, valamint mészkő fürdőszobákkal. A vendégek a beltéri SPA-ban töltődhetnek fel, vagy edzőteremben pörgethetik fel energiaszintjüket. A tetőtéri bárban kézműves borok és különleges koktélok várják a vendégeket, s rendelkezésre áll egy privát, exkluzív infinity medence is.
Az épületet 1908-ban emelték. A tulajdonos, egyházasfalvi Töttösy Béla kúriai bíró II. Rákóczi Ferenc tisztelője volt, rodostói házának mintájára építtette és nevezte el nyaralóját. Az egykori Rodostó-villa épületében a II. világháború után szükséglakásokat alakítottak ki. A későbbiekben önkormányzati tulajdonba került ingatlant 2021-ben magánbefektető vette meg, a Petit Bois 2024 decemberében nyitotta meg kapuit.
A Petit Bois Balatonfüred immár a második életét élheti: a történelmi villa és a World Luxury Hotel Awards versenyen elért előkelő hely új fényt vet a városra, és bizonyítja, hogy a világ legjobbjai közé tartozhat a magyar vidéki luxus is.
További részletek és képek a veol.hu oldalán.
Zalában nemrég szállodai körképet közöltünk a vendégvélemények alapján, illetve urbex-anyagot is publikáltunk egy egykor híres, mára pusztuló balatoni hotelről. A balatoni utószezonról, benne a szállodások és vendéglátósok ajánlásairól pedig ebben a cikkünkben olvashat.
