Óriási siker: a világ egyik legjobbja a századfordulós villából lett balatoni luxusszálloda

A luxushotelben 13 egyedi, tágas apartman található olasz tervezői bútorokkal, magas mennyezettel és márvány, tölgy, valamint mészkő fürdőszobákkal. A vendégek a beltéri SPA-ban töltődhetnek fel, vagy edzőteremben pörgethetik fel energiaszintjüket. A tetőtéri bárban kézműves borok és különleges koktélok várják a vendégeket, s rendelkezésre áll egy privát, exkluzív infinity medence is.

Az épületet 1908-ban emelték. A tulajdonos, egyházasfalvi Töttösy Béla kúriai bíró II. Rákóczi Ferenc tisztelője volt, rodostói házának mintájára építtette és nevezte el nyaralóját. Az egykori Rodostó-villa épületében a II. világháború után szükséglakásokat alakítottak ki. A későbbiekben önkormányzati tulajdonba került ingatlant 2021-ben magánbefektető vette meg, a Petit Bois 2024 decemberében nyitotta meg kapuit.

A Petit Bois Balatonfüred immár a második életét élheti: a történelmi villa és a World Luxury Hotel Awards versenyen elért előkelő hely új fényt vet a városra, és bizonyítja, hogy a világ legjobbjai közé tartozhat a magyar vidéki luxus is.

További részletek és képek a veol.hu oldalán.

