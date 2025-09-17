Őszi dömpingjét éli a zalaegerszegi piac – minden kapható és ilyen árakon (galéria)

Az árak változók, de a szezonális zöldségek és gyümölcsök tekintetében még mindig bőséges a választék. Viszik a tv-paprikát, a kápia paprikát, az almapaprika viszont már csak egy-két hétig lesz. Az almapaprikát megviselte a nyári időjárás, ami a termésmennyiségben is visszaköszön, mondta érdeklődésünkre Kocsis András, a Kocsis Kertészet vezetője. Jelenleg még dömping van paradicsomból is, de innentől kezdve hatalmasat ugrik az ára, ahogy a kiskertekben kezdenek tönkremenni. Most nagyon oda kell figyelni védelmükre bio szerekkel, hogy még sokáig teremjenek, tanácsolta.

Az árak változóak, de nagy a kínálat a szezonális zöldségekből és gyümölcsökből zalaegerszegi piacon. Képünkön Kocsis András újhagymát kínál egy vásárlónak.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Árak – szezonális zöldségek és gyümölcsök

A sárga húsú nektarin és az őszibarack rendkívül ízletes és lédús fajták, de már csak két hét van bennük. Nagy sláger még a szilva. A kertészetnél kaphatók prémium fajták, amelyek megfelelően tárolva az év végéig fogyaszthatók. A magyar szőlő csak egy hétig tartott, megviselte az aszály és a rovarkártevők. A vajbab is nagyon keresett. Nagyon érzékeny a szárazságra és az UV sugárzásra, amely nagyon megnehezíti a termesztését. Jelenleg még újburgonya kapható, de hamarosan érkeznek a télálló burgonyák. A cukkini és padlizsán folyamatosan kapható és már cékla is.

Öntözés, napvédelem nélkül ma már nem megy

Annyira más lett a klíma, hogy ma megfelelő technológia, öntözés és napvédelem nélkül nem lehetne semmit sem termeszteni, vélekedett Kocsis András. A szabadföldi paradicsom kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a paradicsom ízét a fajtája határozza meg, és nem az, hogy kint vagy fóliában termesztették-e. Mint mondta, ha nem lenne fólia, akkor októberben, novemberben már nem lehetne paradicsomot tenni az asztalra. A hidrokultúrás termesztést egyáltalán nem tartja követendő útnak, minden zöldséget talajban nevelnek zalaegerszegi kertészetükben.

Már sokfajta hazai alma kapható. Képünkön Béres István őstermelő.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Az almát is megviselte az aszály

Közepes termés lesz az idén. Tavasszal megtizedelte a fagy az ültetvényt, a hőség és az aszály miatt nyáron meg végig öntözni kellett, mondta el Béres István, a Pethőnyei Almáskert vezetője. Nemcsak almát termesztenek, hanem homoktövissel, illetve céklával kevert almalevet is előállítanak, 3 és 5 literes kiszerelésben. Az alma betakarítása augusztus 20-ával kezdődött a Gálával, utána elkezdett érni a Jonagold, a Jonatán, a Jonagored, a Golden, az Idared, és ezután érnek be a többi almafajták.