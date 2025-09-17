szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

12°
+18
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körkép

29 perce

Őszi dömpingjét éli a zalaegerszegi piac – minden kapható és ilyen árakon (galéria)

Címkék#Pethőnyei Almáskert#árak#piac

Az ősz igazán jó időszaka a piacnak, hiszen ilyenkorra minden termelőre fordul. A szezonális zöldségek és gyümölcsök egész sorát vonultatta fel kedden is a zalaegerszegi piac, a vásárlóknak többek között a paprikán, a paradicsomon, az őszi barackon és a szilván át volt miből válogatni. A kínálat mellett a piaci árak listáját is hozzuk.

Antal Lívia

Az árak változók, de a szezonális zöldségek és gyümölcsök tekintetében még mindig bőséges a választék. Viszik a tv-paprikát, a kápia paprikát, az almapaprika viszont már csak egy-két hétig lesz. Az almapaprikát megviselte a nyári időjárás, ami a termésmennyiségben is visszaköszön, mondta érdeklődésünkre Kocsis András, a Kocsis Kertészet vezetője. Jelenleg még dömping van paradicsomból is, de innentől kezdve hatalmasat ugrik az ára, ahogy a kiskertekben kezdenek tönkremenni. Most nagyon oda kell figyelni védelmükre bio szerekkel, hogy még sokáig teremjenek, tanácsolta.

Árak és termények a zalaegerszegi piacon
Az árak változóak, de nagy a kínálat a szezonális zöldségekből és gyümölcsökből zalaegerszegi piacon. Képünkön Kocsis András újhagymát kínál egy vásárlónak. 
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Árak – szezonális zöldségek és gyümölcsök

A sárga húsú nektarin és az őszibarack rendkívül ízletes és lédús fajták, de már csak két hét van bennük. Nagy sláger még a szilva. A kertészetnél kaphatók prémium fajták, amelyek megfelelően tárolva az év végéig fogyaszthatók. A magyar szőlő csak egy hétig tartott, megviselte az aszály és a rovarkártevők. A vajbab is nagyon keresett. Nagyon érzékeny a szárazságra és az UV sugárzásra, amely nagyon megnehezíti a termesztését. Jelenleg még újburgonya kapható, de hamarosan érkeznek a télálló burgonyák. A cukkini és padlizsán folyamatosan kapható és már cékla is.

Öntözés, napvédelem nélkül ma már nem megy

Annyira más lett a klíma, hogy ma megfelelő technológia, öntözés és napvédelem nélkül nem lehetne semmit sem termeszteni, vélekedett Kocsis András. A szabadföldi paradicsom kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a paradicsom ízét a fajtája határozza meg, és nem az, hogy kint vagy fóliában termesztették-e. Mint mondta, ha nem lenne fólia, akkor októberben, novemberben már nem lehetne paradicsomot tenni az asztalra. A hidrokultúrás termesztést egyáltalán nem tartja követendő útnak, minden zöldséget talajban nevelnek zalaegerszegi kertészetükben.

Árak és termények a zalaegerszegi piacon
Már sokfajta hazai alma kapható. Képünkön Béres István őstermelő.
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Az almát is megviselte az aszály

Közepes termés lesz az idén. Tavasszal megtizedelte a fagy az ültetvényt, a hőség és az aszály miatt nyáron meg végig öntözni kellett, mondta el Béres István, a Pethőnyei Almáskert vezetője. Nemcsak almát termesztenek, hanem homoktövissel, illetve céklával kevert almalevet is előállítanak, 3 és 5 literes kiszerelésben. Az alma betakarítása augusztus 20-ával kezdődött a Gálával, utána elkezdett érni a Jonagold, a Jonatán, a Jonagored, a Golden, az Idared, és ezután érnek be a többi almafajták.

Néhány termény ára

A Pethőnyei Almáskert standjánál a jelenleg kapható almák közül a Gálának 450 forint a kilója, a többi 650 forint. A Kocsis Kertészetnél is megnéztük a kilónkénti árakat. A paradicsom 590 forintba, a piros burgonya 350 forintba, a tv paprika 650 forintba, a kápia 850 forintba, a nektarin 1500 forintba kerül. A paradicsom nagybani piaci ára valamivel kevesebb, az alma viszont több.

Piaci körkép

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu