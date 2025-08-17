Két új állomás épül, és korszerűsítik a fontos zalai vasútvonalat – dízel helyett jön a "villanyvonat"...

A nyertes ajánlattevő feladata lesz a 17. számú vasútvonal Zalaszentiván–Nagykanizsa szakaszán mintegy 53 vágánykilométer hosszú, egyvágányú, dízelvontatású vasútvonal áttervezése. Mindez magában foglalja a vonalszakaszra eső állomások, megállóhelyek, biztosítóberendezések, utak, műtárgyak, közművek és egyéb létesítmények felújításának tervezését is. A feladatot 1140 nap, vagyis valamivel több mint 3 év alatt kell elvégeznie a tervezőknek, írta meg a magyarepitok.hu.

Forrás: Zalaszentiván vasútállomás, Szonja Zemkó (korábbi felvétel)

Vasútvonal villamosítása és két új megállóhely építése

Tervező feladata a Zalaszentiván–Nagykanizsa vasútvonal villamosítása, ehhez kapcsolódóan a villamos felsővezeték, a vasúti biztosítóberendezés és a távközlés tervezése. Továbbá Nagykanizsa belterületén a 17. sz. vasútvonalon Kanizsavár, illetve a 30. sz. vasútvonalon Újkanizsa néven új megállóhelyet is terveznie kell a nyertesnek. A kiírásból kiderül: a villamosítandó vonal energiaellátását 1x25 kV-os rendszerben a létesítendő Kanizsavár alállomás vagy Zalaegerszeg Dél alállomás betáplálásról javasolják megoldani. A tervezési sebesség 100/80 km/h, vagyis a jelenlegi pályasebesség.

Valamit újjáépítenek, valamit elbontanak

A vasútvonal személyforgalomban érintett szolgálati helyein (Alsónemesapáti, Búcsúszentlászló, Zalaszentmihály–Pacsa, Pötréte, Felsőrajk, Gelse, Kanizsavár) 160 méter hosszú utasperonok épülnek. Ezeken a helyeken P+R és B+R parkolókat is kialakítanak. A személyforgalomban nem érintett szolgálati helyek (Nagykapornak, Kilimán, Magyarszerdahely, Újudvar) utasforgalmi létesítményeit pedig elbontják. A szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatályba lépésétől számított 1140 nap. Ez idő alatt kell a bírálati és az engedélyezési terveket elkészíteni, az engedélyek megszerzéséhez szükséges eljárásokat lefolytatni, továbbá a kiviteli tervet, a tenderterveket és a tenderdokumentációt elkészíteni a nyertes ajánlattevő(k)nek.

Egy lépéssel közelebb a régóta várt fejlesztéshez

A tervezésről szóló versenykiírás jelentős lépés annak érdekében, hogy megvalósuljon Zalaszentiván–Nagykanizsa országos jelentőségű vasútvonal villamosítása, ami régóta várt fejlesztés Zalában. Ennek fontosságáról is szó esett tavaly februárban a kanizsai kamara által szervezett, az Építési és Közlekedési Minisztériummal közös konzultáción, amelyen részt vett Csepreghy Nándor miniszterhelyettes is. Elhangzott: a következő 10 évben 15 milliárd eurót, azaz 6500–7000 milliárd forintot akarnak költeni a vasúti pályavonalak felújítására, illetve a szolgáltatás színvonalának emelésére.