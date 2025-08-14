Mit dobhat ki, mennyit és hova? Változások jönnek a hulladékszállításban – jobb, ha felkészül!

A MOHU közleményében megerősítette: módosulnak a közszolgáltatási feltételek: új elemek, pontosítások és szigorítások is várhatók. Egyes hulladéktípusokra mennyiségi korlátozást is bevezetnek, időszaktól és típustól függően. A változások a hulladékszállításban részletesen szeptember elsejétől ismerhetők meg, ám a MOHU közleménye már most utal azokra a területekre, amelyekre figyelnünk kell.

Változások a hulladékszállításban: jobb, ha időben felkészülünk!

Így többek között

új szolgáltatási elemek bevezetése várható,

módosulnak a lomtalanítás szabályai,

pontosítják a haláleset bejelentésének rendjét,

és szigorúbb előírások lépnek életbe a hulladékudvarok használatával kapcsolatban.

Mit, hova, mennyit? Ez sem lesz mindegy!

A jövőben meghatározzák, milyen típusú hulladékot és milyen mennyiségben lehet leadni napi és éves szinten, valamint bevezetik a "mobil hulladékudvar" fogalmát is. Emellett felülvizsgálják a zöldhulladékgyűjtő zsákok biztosításának feltételeit is.

A mobil hulladékudvar mint szolgáltatási forma olyan helyszínekre utalhat, ahol időszakosan, előre meghirdetett napokon lehet nagyobb mennyiségű vagy speciális hulladékot leadni – ez különösen a kisebb települések lakóinak lehet előnyös, akiknek eddig nehezebben volt elérhető egy állandó hulladékudvar - írja a sonline.hu.

Részletek szeptember elsejétől, érdemes a MOHU oldalát figyelni

A hulladékleadás mennyiségére vonatkozó szabályzat vélhetően a túlterhelés elkerülésében segíthet, és abban, hogy a feldolgozás szakszerűsége biztosítható legyen. Ehhez nyilván a lakosságnak is alkalmazkodnia kell majd, többek között előzetes tervezéssel.

A módosításokat fokozatosan vezetik be: a szabályzat részletei szeptember elejétől lesznek elérhetők, a végleges előírások pedig októbertől lépnek hatályba. A részletes szabályzat szeptember 1-jétől a MOHU weboldalán elérhető lesz, és tartalmazni fogja a frissített általános szerződési feltételeket (ÁSZF) is. A társaság célja, hogy a hulladék útja a gyűjtéstől a feldolgozásig jobban nyomon követhető és szabályozott legyen, ezzel növelve a rendszer fenntarthatóságát.