2 órája
Szarvasbőgéstől fúvószenéig – ünnepi hangulat a zalai vadászok évadnyitóján (galéria)
A Sohollári-völgy idén is a zalai vadászok és természetkedvelők központjává vált, ugyanis itt rendezték a több évtizedes hagyománnyal bíró Zalai Vadászati Évadnyitót. A nyárzáró esemény nem csupán a vadászidény hivatalos kezdete, hanem igazi közösségi ünnep is, ahol szakmai programok, hagyományőrzés, gasztronómiai élmények és családi kikapcsolódás várt minden résztvevőt.
Fotó: Tóth János
A nap a Hubertus-misével indult, amelyet dr. Udvardi György érsek celebrált. A szentmise után dr. Nádor László, az Országos Magyar Vadászkamara Zala Vármegyei Területi Szervezetének elnöke köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte: a vadászat társadalmi megítélése ma az egyik legnagyobb kihívás.
Vadász - szabályozott, kulturált, etikus hivatás
– Átalakul a világunk, és ezzel együtt a vadászok megítélése is. Sok negatív hang éri a szakmát, de feladatunk bizonyítani, hogy a vadászat szükséges és hasznos tevékenység. Jó, ha olyan emberek végzik, akik szabályozottan, kulturáltan és etikusan teszik – fogalmazott. – Nem kérjük, hogy mindenki tisztelje a vadászokat, de fontos lenne, hogy a társadalom elfogadja a vadászatot, mint egy etikus tevékenységet.
Az elnök a hivatásos vadászok nehéz helyzetére is kitért. Mint mondta, sok fiatal kezd el elhivatottsággal dolgozni, ám a gyenge anyagi lehetőségek miatt hamar pályaelhagyóvá válnak. – „Egy osztrák pincéri fizetéssel nem tud versenyezni a hivatásos vadász jövedelme” – jegyezte meg. Hozzátette: a sportvadászat népszerűsége ugyanakkor töretlen, Zalában is évente több százan tesznek vizsgát.
A vadászati évadnyitón került sor a Hubertusz Kereszt gyémánt fokozatának átadására is, amelyet dr. Nádor László nyújtott át Takács Árpád Józsefnek, a Szévíz Völgyi Vadásztársaság elnökének. Takács Árpád több mint három és fél évtizede hivatásos vadász, a vérebtenyésztés és a kotorékebek világában országos és nemzetközi hírnevet szerzett, valamint a vadászkutya-bemutatók terén is kiemelkedőt alkotott. Közösségépítő munkájával, a fiatalok nevelésével és a hagyományok ápolásával jelentős szerepet játszott a zalai vadászéletben.
Ünnepélyes fogadalmat tettek az új vadászok
Harminc új vadász tett ünnepélyes fogadalmat, akiket Prof. dr. Faragó Sándor, a Soproni Egyetem rector emeritusa avatott fel. A professzor a talentum gondolatát emelte ki: a vadászat során megszerzett tudás egyfajta ajándék, amely felelősséggel is jár. – A vadászat nem csupán szórakozás, hanem a vadgazdálkodásban való aktív részvétel – hangsúlyozta. Hozzátette: a zalai gímszarvas-állomány világszerte ismert kincs, amelynek megőrzése különösen nagy felelősség. – Nem szabad nélkülözni az idősebb generáció tapasztalatait, az ő példájukra kell építeni – fogalmazott.
Az idei évadnyitó egyik különlegessége az volt, hogy először avattak vadászíjászokat Zalában. Kovács Zoltán, a Magyar Vadászíjász Egyesület titkára elmondta: 1993 óta legális Magyarországon a vadászíjászat, és azóta közel kétezren tettek sikeres vizsgát.
– Idén először Zalaegerszegen is megszerveztük a tanfolyamot, ahol 13-an indultak, közülük 12-en sikeresen vizsgáztak. A vadászíjászat a legnehezebb vadászati módok közé tartozik, hiszen a vadat 20 méteren belül kell megközelíteni. Ez rendkívüli türelmet és felkészültséget igényel – hangsúlyozta.
Az eseményen három vadászíjász tett fogadalmat.
Az avatás után megemlékezést tartottak a millenniumi ünnepségek alkalmából 1996-ban létrehozott Hét Vezér Emlékhelynél és a zalai vadászok emlékfájánál. A Himnusz hangjai után a kopjafánál koszorút helyezett el Rosta Gyula, a Zalaerdő Erdészeti Zrt. képviseletében, dr. Nádor László és Bedőcsik Róbert, a Zala Megyei Vadásztársaságok, Vadgazdálkodók és Vadászok Szövetségének képviseletében. Az emlékfánál Iványi Tamás, az Országos Magyar Vadászkamara Zala Vármegyei Területi Szervezetének hivatásos vadász alelnöke koszorúzott.
Íjászat, lövészet, kiállítások és bemutatók
Az eseményen részt vett Vigh László országgyűlési képviselő, Rétvári Róbert, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke és Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere is. A rendezvényen közreműködött a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar.
A hivatalos részek után a látogatók a gasztronómia világába is betekinthettek: a friss vadpörkölt, a ropogós lángos és a kürtőskalács illata lengte be a völgyet. A gyermekeket ingyenes légvár, kézműves foglalkozások és állatsimogató várta, míg a felnőttek vadásztársaságok bemutatkozó sátrait, vadászati fotókiállítást és fegyverbemutatót is megtekinthettek.
Emellett solymászbemutatót is tartottak és a magyar vizsla, a vadászok elmaradhatatlan társa is külön figyelmet kapott. Az érdeklődők kipróbálhatták az íjászatot és a légpuskalövészetet, így testközelből tapasztalhatták meg a vadászat világát. A rendezvény zárásaként az Alma együttes adott koncertet.
Zalai Vadászati Évadnyitó 2025Fotók: Jóna István