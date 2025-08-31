Szarvasbőgéstől fúvószenéig – ünnepi hangulat a zalai vadászok évadnyitóján (galéria)

A nap a Hubertus-misével indult, amelyet dr. Udvardi György érsek celebrált. A szentmise után dr. Nádor László, az Országos Magyar Vadászkamara Zala Vármegyei Területi Szervezetének elnöke köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte: a vadászat társadalmi megítélése ma az egyik legnagyobb kihívás.

Az ünnepi eseményen került sor a Hubertusz Kereszt gyémánt fokozatának átadására is, amelyet dr. Nádor László nyújtott át Takács Árpád Józsefnek, a Szévíz Völgyi Vadásztársaság elnökének. Fotó: Tóth János

Vadász - szabályozott, kulturált, etikus hivatás

– Átalakul a világunk, és ezzel együtt a vadászok megítélése is. Sok negatív hang éri a szakmát, de feladatunk bizonyítani, hogy a vadászat szükséges és hasznos tevékenység. Jó, ha olyan emberek végzik, akik szabályozottan, kulturáltan és etikusan teszik – fogalmazott. – Nem kérjük, hogy mindenki tisztelje a vadászokat, de fontos lenne, hogy a társadalom elfogadja a vadászatot, mint egy etikus tevékenységet.

Az elnök a hivatásos vadászok nehéz helyzetére is kitért. Mint mondta, sok fiatal kezd el elhivatottsággal dolgozni, ám a gyenge anyagi lehetőségek miatt hamar pályaelhagyóvá válnak. – „Egy osztrák pincéri fizetéssel nem tud versenyezni a hivatásos vadász jövedelme” – jegyezte meg. Hozzátette: a sportvadászat népszerűsége ugyanakkor töretlen, Zalában is évente több százan tesznek vizsgát.

A vadászati évadnyitón került sor a Hubertusz Kereszt gyémánt fokozatának átadására is, amelyet dr. Nádor László nyújtott át Takács Árpád Józsefnek, a Szévíz Völgyi Vadásztársaság elnökének. Takács Árpád több mint három és fél évtizede hivatásos vadász, a vérebtenyésztés és a kotorékebek világában országos és nemzetközi hírnevet szerzett, valamint a vadászkutya-bemutatók terén is kiemelkedőt alkotott. Közösségépítő munkájával, a fiatalok nevelésével és a hagyományok ápolásával jelentős szerepet játszott a zalai vadászéletben.

Megemlékezést istartottak a zalai vadászok emlékfájánál. Fotó: Jóna István

Ünnepélyes fogadalmat tettek az új vadászok

Harminc új vadász tett ünnepélyes fogadalmat, akiket Prof. dr. Faragó Sándor, a Soproni Egyetem rector emeritusa avatott fel. A professzor a talentum gondolatát emelte ki: a vadászat során megszerzett tudás egyfajta ajándék, amely felelősséggel is jár. – A vadászat nem csupán szórakozás, hanem a vadgazdálkodásban való aktív részvétel – hangsúlyozta. Hozzátette: a zalai gímszarvas-állomány világszerte ismert kincs, amelynek megőrzése különösen nagy felelősség. – Nem szabad nélkülözni az idősebb generáció tapasztalatait, az ő példájukra kell építeni – fogalmazott.