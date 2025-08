Közel 900 köbméter aszfalt került bele és 178 KRESZ-tábla segíti a szabályos közlekedést az új kerékpárúton (galéria, videó)

178 KRESZ-tábla

A teljes hosszon összesen 1258 négyzetméter burkolati felfestés készült, 18 új közvilágítási oszlop, 208 méter védőkorlát, 178 KRESZ-tábla és 10 új, sárga villogó teszi biztonságossá a közlekedést. Ősszel a teljes nyomvonalon új fákat ültetnek.

A napokban megkezdődött a Teskándi út és a Körmendi út csomópontjának felújítása, amely során kiszélesítik a városközpont felé vezető sávot. A beruházás a közlekedésbiztonságot szolgálja az új kerékpárút tekintetében is, amellyel komoly műszaki paraméterekkel rendelkező, jól megtervezett és szépen kivitelezett kerékpárforgalmi létesítménnyel gazdagodott a város, amely a kikapcsolódás és a mozgás örömét is szolgálja. Ezen a kerékpárúton nem csak biztonságos, de élvezetes is a kerékpározás. Pezzetta Umberto fotóriporter kollégánk képeit és videóját ajánljuk olvasóink figyelmébe.