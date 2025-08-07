Többé már nem hepe-hupás – egy járhatatlan járdaszakaszt újítottak fel ebben a zalai faluban

Ez egy járhatatlan járdaszakasz volt, amelynek többek között villanyoszlop és kereszt állta az útját. Nagy lett benne a szintkülönbség, ahogy sorra épültek mellette a családi házak. Az új járda kialakítására az önkormányzat 5,5 millió forint nyert a Magyar Falu Programon. Ezen felül még 6 millió forint önerőt fordítottak rá, mert a vízelvezető árkok mentén meg kellett támasztani oldalról az alépítményt, ismertette Sipos László, Teskánd polgármestere a csütörtöki sajtóbejáráson.

Új járda épült Teskándon egy 220 méter szakasz felújításával. Képünkön a sajtótájékoztató résztvevői (balról): Németh Szabina Nikoletta képviselő, dr. Tóth-Árvai Viktória aljegyző, Vigh László országgyűlési képviselő, Sipos László polgármester, Marancsics-Bencze Ildikó jegyző, Badacsonyi Lajos alpolgármester és dr. Fehér Eszter képviselő

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Új járda – végre lehet rajta biztonságban gyalogolni

A rekonstrukció végeredménye egy stabil, sima felületű járda, amellyel elégedett a lakosság, Ugyanígy a Zalaegerszeg és Teskánd között megépült kerékpárúttal, emelte ki a polgármester. Mint mondta, utak felújítását is tervezik, de addig nem akarnak pályázni, amíg az ott zajló telekkialakítások be nem fejeződnek. A Versenyképes Járások Programban körforgalmat és parkolót létesítenek a faluközpontban, amely többek között a posta és a gyógyszertár megközelítését szolgálja majd. Az új bölcsőde kialakítására már elkészültek a tervek, pályázati lehetőségre várnak a megvalósítására.

Az új járda, illetve járdaszakasz a biztonságos gyalogos közlekedést szolgálja a Teskándból kivezető főút mentén.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Folytatódik a Magyar Falu Program

Az 1300 lakosú Teskánd Zalaegerszeg mellett városi infrastruktúrát, mégis falusi környezet biztosít az ott élők számára. Lélekszáma évről évre növekszik, és itt, Zalában egyedülálló módon tanuszodás óvodával rendelkezik, jellemezte a települést Vigh László országgyűlési képviselő. Mint mondta, az önkormányzat rendkívül jól használja ki a pályázati lehetőségeket, amire jó példa az új járda megépítése. Kiemelte, hogy a már öt éve működő Magyar Falu Programban most templomok felújítására, közvilágítás korszerűsítésére lehet pályázni. Folytatják a programot, mert a következő öt évben minden utat, járdát, közintézményt fel szeretnének újítani a kistelepüléseken.