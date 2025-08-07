2 órája
Többé már nem hepe-hupás – egy járhatatlan járdaszakaszt újítottak fel ebben a zalai faluban
A gyalogos közlekedés biztonságához járul hozzá Teskánd önkormányzata legújabb beruházásával. Az új járda a Petőfi utcában épült meg 220 méter hosszban és 1,20 méter szélességben.
Ez egy járhatatlan járdaszakasz volt, amelynek többek között villanyoszlop és kereszt állta az útját. Nagy lett benne a szintkülönbség, ahogy sorra épültek mellette a családi házak. Az új járda kialakítására az önkormányzat 5,5 millió forint nyert a Magyar Falu Programon. Ezen felül még 6 millió forint önerőt fordítottak rá, mert a vízelvezető árkok mentén meg kellett támasztani oldalról az alépítményt, ismertette Sipos László, Teskánd polgármestere a csütörtöki sajtóbejáráson.
Új járda – végre lehet rajta biztonságban gyalogolni
A rekonstrukció végeredménye egy stabil, sima felületű járda, amellyel elégedett a lakosság, Ugyanígy a Zalaegerszeg és Teskánd között megépült kerékpárúttal, emelte ki a polgármester. Mint mondta, utak felújítását is tervezik, de addig nem akarnak pályázni, amíg az ott zajló telekkialakítások be nem fejeződnek. A Versenyképes Járások Programban körforgalmat és parkolót létesítenek a faluközpontban, amely többek között a posta és a gyógyszertár megközelítését szolgálja majd. Az új bölcsőde kialakítására már elkészültek a tervek, pályázati lehetőségre várnak a megvalósítására.
Folytatódik a Magyar Falu Program
Az 1300 lakosú Teskánd Zalaegerszeg mellett városi infrastruktúrát, mégis falusi környezet biztosít az ott élők számára. Lélekszáma évről évre növekszik, és itt, Zalában egyedülálló módon tanuszodás óvodával rendelkezik, jellemezte a települést Vigh László országgyűlési képviselő. Mint mondta, az önkormányzat rendkívül jól használja ki a pályázati lehetőségeket, amire jó példa az új járda megépítése. Kiemelte, hogy a már öt éve működő Magyar Falu Programban most templomok felújítására, közvilágítás korszerűsítésére lehet pályázni. Folytatják a programot, mert a következő öt évben minden utat, járdát, közintézményt fel szeretnének újítani a kistelepüléseken.