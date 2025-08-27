Brutális adóemelés jöhet? – Ennyivel maradna kevesebb pénze a zalaiaknak

A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. A legfelső adókulcsot pedig 33 százalékosra terveznék - írja a Világgazdaság. Mindez természetesen a zalai embereket is érzékenyen érintené, ugyanis a jelenlegi és a Tisza Párt által tervezett szja között éves viszonylatban több mint 100 ezer forint a különbség. No, de nézzük a konkrét számokat, mennyivel több szja-t kell fizetni a többkulcsos adózás bevezetésekor.

Az átlagkeresettel rendelkező zalaiak évente közel 100 ezer forinttal több szja-t fizetnének, ha bevezetnék a többkulcsos adózást. Fotó: Pixabay

Többkulcsos adózás - szinte mindenki rosszabbul járna

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatott zalaiak havi átlagkeresete jelenleg 557.145 forint. Ez felszorozva 6.685.740 forintos átlagbért jelent évente, amiből a jelenlegi 15 százalékos szja miatt 1.002.861 forint adót fizetnek. Ha azonban a Tisza Párt által tervezett progresszív többkulcsos adózás lépne életbe, akkor a közel 6,7 millió forintos éves átlagjövedelemből valamivel több mint 1,1 millió forint szja terhelné ezt a bért. Ugyanis 5 millió forintig a jelenlegi 15 százalékos szja-val 750 ezer forintot kellene befizetni, a fennmaradó közel 1,7 millió forint esetében pedig már 22 százalékos szja-val kell számolni, ami 370 ezer forint körül lenne. A két számot összeadva 1,1 millió forint jön ki, ami több mint 100 ezer forinttal több, mint a most fizetendő 1 millió forintos éves adó.

A 15 millió forint felett keresők, például az orvosok 33 százalékos szja-t fizetnének. Fotó: Pixabay

A zalai átlagkeresetből durván 100 ezer forinttal kellene többet adózni évente

És ez a durván 100 ezer forintos adótöbblet az átlagkeresettel rendelkezőket érintené, aki az átlagkereset fölötti bért kap, annak nyilván az adóbefizetési kötelezettsége is magasabb lesz. A kiszivárgott iratokban ugyanis az szerepel, hogy 5 millió forintig 15 százalékos szja lenne, az 5-15 millió forintos jövedelem esetében 22 százalékos adókulcs jönne, míg 15 millió forintos éves kereset fölött 33 százalékos adókulccsal kellene számolni.

A 2010 előtti idők térnének vissza?

- A Tisza Párt adópolitikája szinte minden bérből élő magyar embert negatívan érintene, hiszen 416 ezer forint bruttó bér fölött mindenkinek több szja-t kellene fizetnie - reagált Cseresnyés Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője, aki hozzátette: most kibújt a szög a zsákból, hiszen a sok hazudozás után most kiderült, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt a 2010 előtti időszakot hozná vissza, amikor a baloldal csődközeli helyzetbe kormányozta az országot.