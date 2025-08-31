A legkeményebb munkát végzők fizetnék meg a Tisza-adó árát?

Kiszámoltuk, a Tisza-adó több százezer forintot venne ki a bányászatban dolgozók zsebéből, ami komoly érvágás lenne az ágazatban dolgozók számára. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint Zalában a bányászatban dolgozók nettó átlagkeresete 2025. első negyedévére vonatkozóan 569.827 forint, ami 836.990 forintos bruttó bért jelent. A Tisza-adó bevezetésével az eddigi adómértékhez képest éves szinten több mint 350 ezer forint "sarcot" vetnének ki a bányászati dolgozókra.

Az olaj- és földgázbányászat még mindig jelentős Zalában. A Tisza-adó miatt az iparág dolgozói is rosszabbul járnának. Fotó: Pixabay

Tisza-adó: a bányászoktól is többet vonna el

A Tisza elhalgatott terve szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, 5 és 15 millió forint között 22, míg efölött 33 százalékos lenne az adókulcs.

A zalai bányászok bruttó 836.990 forintos átlagbére után 125.548 forint szja-t fizetnek most, ugyanakkor ha bevezetésre kerülne a Magyar Péterék által tervezett többkulcsos adózás, akkor az 5-15 millió forintos éves jövedelem már 22 százalékos adóval lenne terhelt. Mindez a számok nyelvén azt jelentené, hogy havi szinten közel 30 ezer forinttal kellene több szja-t fizetni.

Ez éves viszonylatban több mint 350 ezer forint elvonást jelentene a bányászati iparág dolgozóinak.

A bányászati ágazat egyik zalai képzőhelye, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum. Fotó: NSZC

Népszerű maradna ez a szép hivatás?

A zalaiakat azért is érintené érzékenyen a Tisza-adó bevezetése, mert a vármegyében még ma is kiemelt jelentősége van a bányászati szakemberek képzésének és foglalkoztatásának. A szakma iránt érdeklődő fiatalok eddig elsősorban a jó kereseti lehetőség miatt választották a bányászati képzéseket, ám közel sem biztos, hogy egy megváltozott adókörnyezetben is népszerű maradna ez a szép hivatás.