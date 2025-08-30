augusztus 30., szombat

Félpályás forgalomkorlátozásra is számítani kell

1 órája

Figyelem! Hamarosan teljes útzár nehezíti a közlekedést Zalaegerszeg belvárosában

Hamarosan befejeződik Zalaegerszegen, az Ady utca Petőfi és Kisfaludy utca közötti szakaszán a szennyvízcsatorna rekonstrukciója. A közműépítési munkákat követően a helyszínen útépítési munkák kezdődnek, így az útszakaszon teljes útzár lesz érvényben, hívja fel a figyelmet közleményében a polgármesteri hivatal.

Zaol.hu
A szennyvízcsatorna rekonstrukciója után útépítési munkák kezdődnek az Ady utcában

Fotó: Pezzetta Umberto

Mint írják, a Petőfi utca Ady és Kossuth utca közötti szakaszán szegélyépítési és aszfaltozási munkák miatt szeptember 5-ig félpályás forgalomkorlátozásra kell számítaniuk az arra közlekedőknek.

Kérik és köszönik a lakosság és a gépjárművezetők türelmét és megértését.

 

