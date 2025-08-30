1 órája
Figyelem! Hamarosan teljes útzár nehezíti a közlekedést Zalaegerszeg belvárosában
Hamarosan befejeződik Zalaegerszegen, az Ady utca Petőfi és Kisfaludy utca közötti szakaszán a szennyvízcsatorna rekonstrukciója. A közműépítési munkákat követően a helyszínen útépítési munkák kezdődnek, így az útszakaszon teljes útzár lesz érvényben, hívja fel a figyelmet közleményében a polgármesteri hivatal.
A szennyvízcsatorna rekonstrukciója után útépítési munkák kezdődnek az Ady utcában
Fotó: Pezzetta Umberto
Mint írják, a Petőfi utca Ady és Kossuth utca közötti szakaszán szegélyépítési és aszfaltozási munkák miatt szeptember 5-ig félpályás forgalomkorlátozásra kell számítaniuk az arra közlekedőknek.
Kérik és köszönik a lakosság és a gépjárművezetők türelmét és megértését.