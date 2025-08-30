Figyelem! Hamarosan teljes útzár nehezíti a közlekedést Zalaegerszeg belvárosában

Mint írják, a Petőfi utca Ady és Kossuth utca közötti szakaszán szegélyépítési és aszfaltozási munkák miatt szeptember 5-ig félpályás forgalomkorlátozásra kell számítaniuk az arra közlekedőknek.

Kérik és köszönik a lakosság és a gépjárművezetők türelmét és megértését.