Termékvisszahívás

1 órája

Káros az egészségre ez a Kínából importált üvegpohár, ha ilyet vett a TEDi-ben, ne használja!

Címkék#nehézfém#termékvisszahívás#üvegpohár

A hazai TEDi üzletekben is polcokra került az a Kínából származó, virágmintás üvegpohár, amelyben határértéket meghaladó ólom- és kadmiumkioldódást mértek Lengyelországban. A TEDi rövid időn belül kétféle terméket kényszerült visszahívni.

Zaol.hu

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Az ólom és a kadmium mérgező nehézfémek, melyek hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát. A TEDi Árukereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról, közölte a kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság.  

Forrás: nkfh.gov.hu

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: S_Pohár 250ml 3 darabos
Vonalkód: 19890001011000000300

Termék megnevezése: S_Pohár 280ml 3 darabos
Vonalkód: 11438001011000000300

Termék megnevezése: S_Pohár 310ml 3 darabos
Vonalkód: 41677001011000000300

Értékesítési időszak: 2025.01.23-tól 2025.07.02-ig

Importőr: TEDi GmbH & Co.KG (Németország)

Amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező üvegpohár-termékeket megvásárolta, a továbbiakban ne használja! – figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Nemrég egy másik, veszélyes terméket is visszahívtak a TEDi-ből, írtuk ebben a cikkben.

 

 

