44 perce
Kiszúrtuk – ez az üzlet költözik be elsőként a zalaegerszegi Zallure Parkba
Aki gyakran jár vásárolni a ruhagyári Lidlinek nevezett áruházba Zalaegerszegen, nagy pakolásnak lehetett szemtanúja szomszédos Zallure Parknál a napokban. A Rossmann nyit üzletet az egykori ruhagyár ötemeletes főépületének földszintjén.
Értesülésünk szerint a Kossuth Lajos utcai Rossmann Drogéria Parfüméria települ át oda. A képek tanúsága szerint jól halad a beköltözés. A bejáratnál már felszerelték az áruvédelmi kaput, a bevásárlókocsikat is sorba állították.
Rossmann lesz az első üzlet
A polcrendszerek még üresen állnak a Rossmann új üzletében, de hamarosan feltöltik a polcokat, hiszen augusztus 25-én, hétfőn nyitnak.
Elsőként tehát ez az üzlet kezd el működni a Zallure Parkban, amely az egykori zalaegerszegi ruhagyár átépítésével jött létre. A többfunkciós épületegyüttesben loftlakások és üzletek kapnak helyet. Egy korábbi közlemény szerint az első üzletek megnyitására és a lakások átadásának megkezdésére nyáron kerül sor.
