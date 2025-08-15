augusztus 15., péntek

Tíz nap múlva nyit ki

53 perce

Kiszúrtuk – ez az üzlet költözik be elsőként a zalaegerszegi Zallure Parkba

Címkék#főépület#ruhagyár#Rossmann

Aki gyakran jár vásárolni a ruhagyári Lidlinek nevezett áruházba Zalaegerszegen, nagy pakolásnak lehetett szemtanúja szomszédos Zallure Parknál a napokban. A Rossmann nyit üzletet az egykori ruhagyár ötemeletes főépületének földszintjén.

Antal Lívia

Értesülésünk szerint a Kossuth Lajos utcai Rossmann Drogéria Parfüméria települ át oda. A képek tanúsága szerint jól halad a beköltözés. A bejáratnál már felszerelték az áruvédelmi kaput, a bevásárlókocsikat is sorba állították. 

Rossmann drogéria nyílik
A Rossmann nyit üzletet elsőként a Zallure Parkban 
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Rossmann lesz az első üzlet

A polcrendszerek még üresen állnak a Rossmann új üzletében, de hamarosan feltöltik a polcokat, hiszen augusztus 25-én, hétfőn nyitnak. 

Rossmann drogéria nyílik
A Rossmann augusztus 25-én nyit ki
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Elsőként tehát ez az üzlet kezd el működni a Zallure Parkban, amely az egykori zalaegerszegi ruhagyár átépítésével jött létre. A többfunkciós épületegyüttesben loftlakások és üzletek kapnak helyet. Egy korábbi közlemény szerint az első üzletek megnyitására és a lakások átadásának megkezdésére nyáron kerül sor.

 

 

