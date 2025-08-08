Amikor a kocsi már csak ócskavas – ennyiért veszik meg tőled! (galéria)

Ebben az esetben a forgalomból kivonás végleges, az így kivont jármű értelemszerűen soha többé nem helyezhető forgalomba. Miután közterület-használati engedély nélkül legfeljebb 10 napig tárolhatjuk közterületen, a legkézenfekvőbb megoldás, ha bontóba vitetjük. A zalaegerszegi Lőrincz Autóbontó Kft. a Nemzeti Közlekedési Hatóság által felügyelt, regisztrált autóbontóként végzi a végleges forgalomból való kivonást. A cég udvarán több száz roncsautó áll, ami mutatja, hogy sokan válasszák ezt a lehetőséget.

Roncsautó felvásárlásával és végleges forgalomból kivonásukkal foglalkozik a zalaegerszegi Lőrincz Autóbontó Kft. Munkatársai balról: Vida Zoltán, Bócz István, Varga Katalin, Bocskor Ákos és Nagy Szabolcs

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Roncsautó – amikor már nem éri meg leműszakiztatni

- Mintegy öt éve vettük át ezt a több mint 20 éves vállalkozást. Akkor azt gondoltuk, hogy csökken a leadott autók mennyisége, de csak több lesz, mondta érdeklődésünkre Bócz István ügyvezető igazgató. Egyre többen döntenek a végleges forgalomból kivonás mellett, mert már nem akarnak költeni a műszaki vizsgára, amelynek ára 40–50 ezer forint között mozog. Akkor még nem beszéltünk az előzetes átvizsgálás költségéről, amely egy idős autónál szükséges, hogy ne kelljen felesleges köröket futni. Ha ehhez még hozzátesszük, hogy például megrepedt a szélvédője vagy itt-ott rozsdásodik, mindjárt több százezer forintra rúg a műszaki vizsga ára. Vagyis épp annyira, mint ezeknek az idős gépjárműveknek az értéke.

Milyen márkákkal foglalkoznak?

- A lejárt műszakisok mellett az autók másik részét a közúti balesetek következtében totálkárossá vált gépjárművek teszik ki. Ezek fiatalabbak is lehetnek, mert a többség gyártási évüket tekintve a 2000. évtől indul. Nálunk szinte minden márka megtalálható, igaz, kezdetben igyekeztünk egy típussal foglalkozni. A cég stabil működése szempontjából viszont kiszámíthatatlan az, hogy épp milyen bontott alkatrészeket keresnek az emberek, továbbá az is, hogy milyen márkák jönnek be. Mondhatni, hogy a francia vonalat, Renault, Peugeot, Citroën, visszük, mert korábban is ezekkel foglalkoztam, és ezekből a típusokból van a legtöbb. De ugyanúgy vannak Opelek, Daewook, Volkswagen Golfok, Seatok és még sokféle, amelyeket bontunk, valamint forgalomból való végleges kivonásukat végezzük, ismertette az ügyvezető igazgató.