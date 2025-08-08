1 órája
Amikor a kocsi már csak ócskavas – ennyiért veszik meg tőled! (galéria)
Egy használhatatlanná vált autóval nem tehetjük meg ugyanazt, mint a háztartási szeméttel, hogy egyszerűen csak kivisszük a kukába. Viszont a sérült, műszaki hibás, lejárt műszaki vizsgás járművünket roncsautó felvásárlásával foglalkozó autóbontóba vihetjük, ahol megkaphatjuk a bontási átvételi igazolást, amivel le tudjuk adni a kocsi papírjait és a rendszámot egy kormányablakban.
Ebben az esetben a forgalomból kivonás végleges, az így kivont jármű értelemszerűen soha többé nem helyezhető forgalomba. Miután közterület-használati engedély nélkül legfeljebb 10 napig tárolhatjuk közterületen, a legkézenfekvőbb megoldás, ha bontóba vitetjük. A zalaegerszegi Lőrincz Autóbontó Kft. a Nemzeti Közlekedési Hatóság által felügyelt, regisztrált autóbontóként végzi a végleges forgalomból való kivonást. A cég udvarán több száz roncsautó áll, ami mutatja, hogy sokan válasszák ezt a lehetőséget.
Roncsautó – amikor már nem éri meg leműszakiztatni
- Mintegy öt éve vettük át ezt a több mint 20 éves vállalkozást. Akkor azt gondoltuk, hogy csökken a leadott autók mennyisége, de csak több lesz, mondta érdeklődésünkre Bócz István ügyvezető igazgató. Egyre többen döntenek a végleges forgalomból kivonás mellett, mert már nem akarnak költeni a műszaki vizsgára, amelynek ára 40–50 ezer forint között mozog. Akkor még nem beszéltünk az előzetes átvizsgálás költségéről, amely egy idős autónál szükséges, hogy ne kelljen felesleges köröket futni. Ha ehhez még hozzátesszük, hogy például megrepedt a szélvédője vagy itt-ott rozsdásodik, mindjárt több százezer forintra rúg a műszaki vizsga ára. Vagyis épp annyira, mint ezeknek az idős gépjárműveknek az értéke.
Milyen márkákkal foglalkoznak?
- A lejárt műszakisok mellett az autók másik részét a közúti balesetek következtében totálkárossá vált gépjárművek teszik ki. Ezek fiatalabbak is lehetnek, mert a többség gyártási évüket tekintve a 2000. évtől indul. Nálunk szinte minden márka megtalálható, igaz, kezdetben igyekeztünk egy típussal foglalkozni. A cég stabil működése szempontjából viszont kiszámíthatatlan az, hogy épp milyen bontott alkatrészeket keresnek az emberek, továbbá az is, hogy milyen márkák jönnek be. Mondhatni, hogy a francia vonalat, Renault, Peugeot, Citroën, visszük, mert korábban is ezekkel foglalkoztam, és ezekből a típusokból van a legtöbb. De ugyanúgy vannak Opelek, Daewook, Volkswagen Golfok, Seatok és még sokféle, amelyeket bontunk, valamint forgalomból való végleges kivonásukat végezzük, ismertette az ügyvezető igazgató.
Mennyit kaphatunk egy roncsautóért?
A MOHU 15 forintot ad a roncsért, a lábon jövőért pedig 65 forintot kilónként. Mi egyedi megállapodás alapján vesszük át az autókat, attól függően, hogy tudunk-e a még jó állapotban lévő alkatrészeinek értékesítéséből haszonra szert tenni, ami a tulajdonosnak is pénzt hoz. Azért sem tudunk egységárat mondani a roncsautókra, mert a forgalomból való végleges kivonásuknak komoly anyagi vonzata van. A bontási átvételi igazolás kiadásához környezetvédelmi mérnököt kell tartanunk. Számos környezetvédelmi előírásnak kell megfelelnünk az autók bontása során, aminek ugyanúgy van költségvonzata. Cégünk öt embert foglalkoztat, akiknek a bérét szintén ki kell termelni. Garanciát vállalunk a tőlünk megvásárolt bontott gyári alkatrészekre, amelyeket olyan áron értékesítünk, hogy kiadásainkat fedezni tudjuk, illetve, hogy cégünk működőképes maradjon, hangsúlyozta Bócz István.
Bontási igazolás – ezek a papírok szükségesek
Ha az autónk olyan mértékben sérült, károsodott, hogy már nem szeretnénk megjavíttatni, dönthetünk úgy, hogy az autót kivonatjuk a forgalomból. A gépjármű tulajdonosaként a következő okmányokat kell bemutatnunk a bontási átvételi igazolás kiadásához:
- forgalmi engedély
- törzskönyv
- személyi igazolvány
- cég esetén aláírási címpéldány és cégkivonat
Az autóbontók már nem számolnak fel díjat a bontási igazolásért, sőt ingyen elszállítják a használhatatlanná vált gépjárműveket telephelyükre, mint ez a zalaegerszegi autóbontó. A gépjármű végleges kivonása bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál, illetve okmányirodában és kormányablakban intézhető. Az igazgatási szolgáltatás díja 2300 forint.
Roncsautók a zalaegerszegi Lőrincz Autóbontó telephelyénFotók: Antal Lívia