Nemcsak leszállni, de megszállni is lehet ezen a megújult zalai repülőtéren (galéria, videó)

Az 1951-ben épült és 1963-ig működő andráshidai repülőteret idén január elseje óta az Aviado Kft. üzemelteti. Balaicz Zoltán polgármester felidézte, hogy az andráshidai repülőtér menetrendszerű járatokat fogadott régen. Ez azóta megszűnt és ma sem lehetséges a füves leszállópálya és a kiegészítő háttér miatt, így csak sétarepülésre alkalmas jelenleg, illetve rekreációs szerepet tölt be.

Az andráshidai repülőtér új üzemeltetői bemutatták a város vezetésének, hogy milyen fejlesztéseket hajtottak végre január óta. Képünkön balról Oláh Vidor, a Zalaegerszeg–Andráshida Repülőtér vezetője és Balaicz Zoltán polgármester

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Andráshidai repülőtér: szerepe lehet az üzleti turizmusban

A polgármester méltatta, hogy a pályázatot elnyerő új üzemeltető egészen más hozzáállással és nagyívű tervekkel állt hozzá a feladathoz. Január óta szemmel látható a változás a fogadóépületben is, és pünkösdkor olyan repülőnapot rendeztek, amilyent régen látott már a város. Mint mondta, abban bízik, hogy andráshidai repülőtér a menetrendszerű járatokat fogadó sármelléki repülőtér mellett kiegészítő funkciót láthat el, mert érkezhetnek ide kisgépek, helikopterek a hagyományos turizmust, az üzleti turizmust és az üzleti kapcsolattartást szolgálva.

Szálláshelyeket, büfét, rendezvénytermet alakítottak ki

Oláh Vidor, a Zalaegerszeg–Andráshida Repülőtér vezetője elmondta, egy olyan fogadóépületet vettek át idén január 6-án, amelyhez 15 évig nem nyúltak. Az egész épületet felújították, újravakolták, kifestették. Büfé várja az ide érkezőket, amely péntektől vasárnapig folyamatosan nyitva tart. Létesítettek továbbá egy melegkonyhát és egy 80 fő befogadására alkalmas helyiséget, amit saját rendezvényeikhez használnak, de bérbe is adnak. A felújított épület szálláshellyel is szolgál, a hat kétágyas szoba közül négy saját kis fürdőszobával rendelkezik. A repülőtér 93 hektárja nagy potenciált hordoz, mint hatalmas rendezvénytér közel és távol. Az ide érkező kisrepülők már tankolni is tudnak. Rendelkeznek egy olyan szimulátorral, amely a világ összes repülőterének leszállópályát tartalmazza, és amelyen pilóták tanulnak. Ennek kapcsán pilótaképzésben is gondolkodnak.

Az andráshidai repülőtér kétnapos, belépőjeggyel látogatható nyárbúcsúztató ünnepet szervezett, holnap, augusztus 23-án, szombaton is, 10 órától várják az érdeklődőket sokféle programmal és koncerttel.