1 órája
Munkák gőzerővel! Most az ivóvízhálózatot, majd az utat újítják fel
Folytatódnak az újjáépítési munkálatok Zalaegerszeg legdélibb utcájában. Az Építők útja 1–11. számú társasházaknál a gázvezetékek rekonstrukciójával indult a munka még márciusban, amit most az ivóvízhálózat felújítása követ, de már az önkormányzat beruházásában.
Az Építők útja bevezető szakaszának útburkolatát tavaly újították fel, mert az már nagyon elhasználódott. A munka idén az Építők útja 1-11. számú társasházak keleti oldalán, közmű-rekonstrukciókkal egybekötve folytatódott. A gázszolgáltató végzett a feladatával, most az önkormányzat van soron. Felújítják az ivóvízvezetékeket, majd zárásként helyreállítják az útburkolatot, ugyancsak a Kovács Károly Városépítő Programból finanszírozva.
A rekonstrukció miatt lezárták az Építők útját a forgalom elől
Korszerűbb és nagyobb átmérőjű vízvezetéket fektetnek le. A tavaly felújított burkolat csatlakozásától aszfaltozzák le az útpályát és a parkolót. A kivitelezés előreláthatóan három hónapot vesz igénybe, vagyis október végére fejeződik be. Ezen idő alatt az Építők útja érintett szakaszát lezárják a forgalom elől, a parkolás nem megengedett. A Kertváros Zalaegerszeg egyik legsűrűbben lakott városrésze, ez a beruházás is az itt élők kényelmét szolgálja.