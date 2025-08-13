augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

32°
+34
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Három hónapig nem lehet behajtani

1 órája

Munkák gőzerővel! Most az ivóvízhálózatot, majd az utat újítják fel

Címkék#rekonstrukció#Zaol videó#Építők útja#Zalaegerszeg

Folytatódnak az újjáépítési munkálatok Zalaegerszeg legdélibb utcájában. Az Építők útja 1–11. számú társasházaknál a gázvezetékek rekonstrukciójával indult a munka még márciusban, amit most az ivóvízhálózat felújítása követ, de már az önkormányzat beruházásában.

Az Építők útja bevezető szakaszának útburkolatát tavaly újították fel, mert az már nagyon elhasználódott. A munka idén az Építők útja 1-11. számú társasházak keleti oldalán, közmű-rekonstrukciókkal egybekötve folytatódott. A gázszolgáltató végzett a feladatával, most az önkormányzat van soron. Felújítják az ivóvízvezetékeket, majd zárásként helyreállítják az útburkolatot, ugyancsak a Kovács Károly Városépítő Programból finanszírozva.

Építők útja:ivóvíz-rekonstrukciós munkák kezdődtek.
Az Építők útja érintett szakaszát lezárták a forgalom elől Zalaegerszegen: ivóvíz-rekonstrukciós munkák kezdődtek.
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

A rekonstrukció miatt lezárták az Építők útját a forgalom elől

Korszerűbb és nagyobb átmérőjű vízvezetéket fektetnek le. A tavaly felújított burkolat csatlakozásától aszfaltozzák le az útpályát és a parkolót. A kivitelezés előreláthatóan három hónapot vesz igénybe, vagyis október végére fejeződik be. Ezen idő alatt az Építők útja érintett szakaszát lezárják a forgalom elől, a parkolás nem megengedett. A Kertváros Zalaegerszeg egyik legsűrűbben lakott városrésze, ez a beruházás is az itt élők kényelmét szolgálja.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu