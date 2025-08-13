Munkák gőzerővel! Most az ivóvízhálózatot, majd az utat újítják fel

Az Építők útja bevezető szakaszának útburkolatát tavaly újították fel, mert az már nagyon elhasználódott. A munka idén az Építők útja 1-11. számú társasházak keleti oldalán, közmű-rekonstrukciókkal egybekötve folytatódott. A gázszolgáltató végzett a feladatával, most az önkormányzat van soron. Felújítják az ivóvízvezetékeket, majd zárásként helyreállítják az útburkolatot, ugyancsak a Kovács Károly Városépítő Programból finanszírozva.

Az Építők útja érintett szakaszát lezárták a forgalom elől Zalaegerszegen: ivóvíz-rekonstrukciós munkák kezdődtek.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A rekonstrukció miatt lezárták az Építők útját a forgalom elől

Korszerűbb és nagyobb átmérőjű vízvezetéket fektetnek le. A tavaly felújított burkolat csatlakozásától aszfaltozzák le az útpályát és a parkolót. A kivitelezés előreláthatóan három hónapot vesz igénybe, vagyis október végére fejeződik be. Ezen idő alatt az Építők útja érintett szakaszát lezárják a forgalom elől, a parkolás nem megengedett. A Kertváros Zalaegerszeg egyik legsűrűbben lakott városrésze, ez a beruházás is az itt élők kényelmét szolgálja.