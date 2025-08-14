3 órája
A türelem jó utat terem... – Építés, forgalomkorlátozás, lezárás Zalaegerszegen (galéria, videó)
Szerdától újabb forgalomkorlátozás lépett életbe a Platán sor és a Gasparich utca csomópontjában, útépítés miatt. A kereszteződést a landorhegyi városrész felől sem lehet megközelíteni, tehát nem lehet rákanyarodni a Platán sorra.
Erre két behajtani tilos tábla is figyelmeztet, az egyik mindjárt a Munkácsy-technikumnál. Ennek ellenére volt, aki nem vette komolyan, majd fordulhatott vissza, hiszen nem tudott ráhajtani a Platán sorra. Érdemes megjegyezni: a Platán sorról sem lehet bekanyarodni a Gasparich utcába.
A Platán sor felújítással érintett szakaszán egy sávon halad a forgalom, jelzőőrös irányítás mellett. A járművezetők csütörtökön is erre számíthatnak, ha ezt a csomópontot veszik célba. A környező utcákban azonban kerülni tudnak.
Aszfaltozás a Gasparich utca útkereszteződésébenFotók: Pezzetta Umberto
