Termékvisszahívás

2 órája

Ne egye meg, súlyos megbetegedést okozhat! Pasztőrözött tehén- és kecskesajtokat hívtak vissza Listeria baktérium miatt, amely halálos is lehet

Mikrobiológiai szennyeződést, Listeria Monocytogenes baktériumot mutattak ki Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban. A termékekből Magyarországra is érkezett, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Listeria súlyos megbetegedést okozhat.

Zaol.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek saját hatáskörben azonnal gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról, közölte a hatóság. Mielőtt mutatnánk az érintett termékek adatait, néhány szó a Listeria baktérium okozta megbetegedésről:

A baktérium liszteriózist okozhat. A betegség első tünetei már a fogyasztást követő napon felléphetnek, de akár egy hét is eltelhet, mire panaszok jelentkeznek. A betegség súlyosabb változatánál a lappangási időszak a fogyasztást követő 90 napig is eltarthat. Az általános tünetek, mint pl. láz, hányás, hasmenés, fejfájás, alapján sokszor nehéz megkülönböztetni egyéb élelmiszer-fertőzésektől. A kialakult betegségnek – főként a várandós nők körében – igen súlyos következményei lehetnek. Szövődményként agyhártyagyulladás, vérmérgezés alakulhat ki. Terhesség esetén vetélés, halvaszületés és az újszülött fertőzése is előfordulhat. Az esetek 20-30%-ában a betegség akár halállal is végződhet, ismertette honlapján a Nébih.

Kik a veszélyeztetettek?

Egészséges emberekben sokszor semmilyen tünetet nem vált ki a Listeriával szennyezett élelmiszer fogyasztása. Várandós nőknél, idős embereknél, valamint legyengült immunrendszerű embereknél (alkoholisták, cukorbetegek, kemoterápiás kezelés alatt állók, AIDS-esek, egyéb krónikus betegek) azonban az élelmiszer alacsonyabb szennyezettsége is okozhat megbetegedést. A tünetek észlelésekor azonnal orvoshoz kell fordulni. A gyógyulás sikeressége érdekében fontos a korai felismerés.

Az érintett tehén- és kecskesajtok adatai az alábbiak:

1. Termék: BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE 1KG

  • Tételszám és MMI: C5170130; 12.08.25
  • C5154101; 25.07.25
  • C5168109; 01.08.25

2. Termék: Camembert

  • Márka: Everyday
  • Kiszerelés: 250 g
  • MMI: 2025.08.13.

3. Termék: CAM.PERE ALEXANDRE *BOITE BOIS* 240G X12

  • Tételszám: C5155106
  • MMI: 24/07/2025

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

 

 

