Egyelőre eltekintettek a kötbértől

1 órája

A polgármesteri hivatal Ady utcai épületénél alakít ki parkolókat a beruházó (galéria, videó)

polgármesteri hivatal, Dr Káldi Dávid, Bali Zoltán, Ady utca

Formálódik Zalaegerszegen az Ady utca Eötvös utca felőli sarka. Itt található a polgármesteri hivatal Ady utcai épülete, ahol térköves parkoló létesül. Az egykori óvoda kerítése is megújul, de nem önkormányzati beruházásban, hangzott el a csütörtöki sajtótájékoztatón.

Antal Lívia

A polgármesteri hivatal Ady utcai épülete mellett még 2021-ben vásárolta meg az önkormányzattól a két építési telket a magánberuházó, hogy azok összevonásával társasházat építsen. A vállalását, hogy 59 hónapon belül a használatba vételi engedélyt is megszerzi, nem tudta teljesíteni, idézte fel dr. Káldi Dávid, a térség önkormányzati képviselője. A beépítési kötelezettség idén májusban lejárt, de a beruházó már januárban jelezte, hogy gondja van, ezért módosították az adásvételi szerződést. Ennek értelmében a 41 férőhelyes, zúzalékos parkolót már kialakította, amelyet a Városgazdálkodási Kft. üzemeltet. Nemrégiben pedig megkezdte az önkormányzati ingatlanon a tíz parkoló kiépítését. A beruházó beépítési kötelezettségét 2029 májusáig hosszabbították meg. Mindezzel mindkét fél számára előnyös, win-win szituáció jött létre, hangsúlyozta a képviselő.

Tíz férőhelyes parkoló épül a polgármesteri hivatal Ady utcai épülete mellett az ott dolgozók számára. Az önkormányzattal való szerződésmódosítás értelmében a hivatal kerítését is átépíti a beruházó.
Tíz parkoló épül a polgármesteri hivatal Ady utcai épülete mellett, amelyről dr. Káldi Dávid önkormányzati képviselő és Bali Zoltán alpolgármester tájékoztatta a sajtó munkatársait.
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Parkoló és új kerítés

Magánberuházásban újul meg önkormányzati tulajdon, tette hozzá az elhangzottakhoz Bali Zoltán alpolgármester. A beruházó a hivatali épület melletti területet szilárd burkolatúvá teszi, vízelvezetését megoldja, továbbá a hivatal számára 10 férőhelyes, térköves parkolót alakít ki. A régi kerítés helyére újat épít, autósok és a gyalogosok számára kapukkal. Az alpolgármester az Ady utcát érintő önkormányzati beruházások között megemlítette, hogy a Petőfi és a Kisfaludy utcák közötti szakaszon megújítják az útburkolat, a Városi Hangverseny és Kiállítóterem előtt átépítik a teret, az Ady utca elején pedig a HEMO (Helyőrségi Művelődési Otthon) épületének rekonstrukcióján dolgoznak. A polgármesteri hivatal Ady utcai épületénél a térköves parkoló és az új kerítés október végére készül el.

A polgármesteri hivatal Ady utcai épületénél alakít ki parkolókat a beruházó

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

