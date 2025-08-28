Otthon Start Program: nem szálltak el az árak, Zalában még mindig olcsóbban vehetsz lakást!

Az Otthon Start Program meghirdetésekor sokan pesszimisták voltak, mondván: a fix 3 százalékos lakáshitel miatt megugranak az ingatlanárak. Nos, a kétkedőknek egyelőre nem lett igaza, legalábbis ezt mutatja az Ingatlan.com legfrissebb elemzése, amely rámutat: országos szinten a 3 százalékos hitel feltételeinek megfelelő használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke egy százalékkal csökkent, miközben a teljes kínálat árszintje is csak egy százalékkal emelkedett, írja a Világgazdaság. Mindez tehát ellentmond annak a "várakozásnak", miszerint a támogatott hitel által generált kereslet miatt drasztikus áremelkedés várható.

Az Otthon Start Programmal kapcsolatos aggodalmak egyelőre nem igazolódtak be / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Otthon Start Program – egyelőre nem váltott ki áremelkedést a lakáspiacon

Az ingatlanhirdetési portál minap közzétett elemzése mintegy 230 ezer ingatlanhirdetés alapján vizsgálta meg, hogy a hat leggyakoribb és legnépszerűbb ingatlantípus (családi, iker- és sorházak, valamint csúsztatott zsalus, panel és téglalakások) árai miként változtak a július eleje és augusztus közepe közötti időszakban. A magyarázat a keresleti folyamatokban rejlik: a vevők gyorsan elkapkodják a jó állapotú, felújított és újszerű lakásokat, így a kínálat összetételében ezeknek a súlya egyre inkább csökken, ami az árak mérséklődését is magával hozza. A 3 százalékos ingatlanok országos kínálatában ráadásul a kisebb településeken elérhető lakások és házak súlya is nő, ami szintén lefelé húzza az átlagos árakat.

Zalában nem szálltak el az ingatlanárak

Ha Zalára fókuszálunk, kijelenthető, hogy rengeteg olyan eladó ingatlan van a piacon, amelyek minden tekintetben megfelelnek az Otthon Start Programnak, azaz sem a teljes vételár, sem a négyzetméterár nem haladja meg a rendeletben előírtakat. Az Otthon Centrum adatai alapján Zala vármegyében viszonylag alacsony, 376.119 forint az használt eladó ingatlanok átlagos négyzetméterára. Mindez talán azzal magyarázható, hogy Zala tradicionálisan aprófalvas vármegye, sok kistelepüléssel, ahol az ingatlanok árai nem szálltak el az elmúlt időszakban.