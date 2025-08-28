2 órája
Otthon Start Program: nem szálltak el az árak, Zalában még mindig olcsóbban vehetsz lakást!
Számottevően nem emelkedett, sőt vannak olyan vármegyék, ahol minimális csökkenés is tapasztalható az Otthon Start Programnak megfelelő lakóingatlanok négyzetméteráraiban. A szeptemberben induló, az első lakáshoz jutást támogató állami programra minden bizonnyal Zalában is nagy lesz az érdeklődés, már csak azért is, mert országos összevetésben nem magasak az átlagos négyzetméterárak.
Az Otthon Start megnövelte az aktivitást az ingatlanpiacon, de az árakat nem
Fotó: Kallus György
Az Otthon Start Program meghirdetésekor sokan pesszimisták voltak, mondván: a fix 3 százalékos lakáshitel miatt megugranak az ingatlanárak. Nos, a kétkedőknek egyelőre nem lett igaza, legalábbis ezt mutatja az Ingatlan.com legfrissebb elemzése, amely rámutat: országos szinten a 3 százalékos hitel feltételeinek megfelelő használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke egy százalékkal csökkent, miközben a teljes kínálat árszintje is csak egy százalékkal emelkedett, írja a Világgazdaság. Mindez tehát ellentmond annak a "várakozásnak", miszerint a támogatott hitel által generált kereslet miatt drasztikus áremelkedés várható.
Otthon Start Program – egyelőre nem váltott ki áremelkedést a lakáspiacon
Az ingatlanhirdetési portál minap közzétett elemzése mintegy 230 ezer ingatlanhirdetés alapján vizsgálta meg, hogy a hat leggyakoribb és legnépszerűbb ingatlantípus (családi, iker- és sorházak, valamint csúsztatott zsalus, panel és téglalakások) árai miként változtak a július eleje és augusztus közepe közötti időszakban. A magyarázat a keresleti folyamatokban rejlik: a vevők gyorsan elkapkodják a jó állapotú, felújított és újszerű lakásokat, így a kínálat összetételében ezeknek a súlya egyre inkább csökken, ami az árak mérséklődését is magával hozza. A 3 százalékos ingatlanok országos kínálatában ráadásul a kisebb településeken elérhető lakások és házak súlya is nő, ami szintén lefelé húzza az átlagos árakat.
Zalában nem szálltak el az ingatlanárak
Ha Zalára fókuszálunk, kijelenthető, hogy rengeteg olyan eladó ingatlan van a piacon, amelyek minden tekintetben megfelelnek az Otthon Start Programnak, azaz sem a teljes vételár, sem a négyzetméterár nem haladja meg a rendeletben előírtakat. Az Otthon Centrum adatai alapján Zala vármegyében viszonylag alacsony, 376.119 forint az használt eladó ingatlanok átlagos négyzetméterára. Mindez talán azzal magyarázható, hogy Zala tradicionálisan aprófalvas vármegye, sok kistelepüléssel, ahol az ingatlanok árai nem szálltak el az elmúlt időszakban.
Szeptember elején további nagy bejelentések várhatók
Ugyanakkor látható az is, hogy az Otthon Start Programba nem illeszkedő ingatlanok kínálata és ára nagyobb ütemben emelkedik, mivel ezek tulajdonosai is árat emelnek a kereslet élénkülése láttán. Ez utóbbival kapcsolatban Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára úgy fogalmazott: aki túláraz, az kiesik a programból, hiszen a bankok sem hitelezik a nem valós piaci árakat, és túlárazott ingatlanokra nincs Otthon Start Program. Az államtitkár emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy szeptember elején további nagy bejelentések várhatók, így lesz kínálat, lesz miből válogatniuk az elsőlakás-vásárlóknak. Összességében tehát mozgásba lendült a lakáspiac, a fiatalok az első lakásukhoz juthatnak, míg mások továbbléphetnek, miközben az építőipar is beindult, jönnek az új lakások, és csökkenésnek indultak az albérletárak. Országos áremelkedésről pedig szó sincs az otthon startos lakásoknál.