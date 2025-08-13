Ez nagyon jó hír a lakásvásárlóknak: mutatjuk, Zalaegerszegen mennyi ingatlan felel meg a 3%-os hitelnek!

A portál szerint több mint 135 ezer lakás- és házhirdetés közül mintegy 102 ezer olyan, amelyre igényelhető a 3%-os kamatozású hitel. Egyes vármegyeszékhelyeken szinte az összes eladó ingatlan alkalmas az Otthon Start Programra.

Zalaegerszegen is számos lakás megfelel az Otthon Start Programnak. Fotó: shisu_ka / Forrás: Shutterstock

A vidéki településeken nagyon nagy arányban találhatunk olyan hirdetést, amely megfelel a hitel kritériumainak. Az Otthon Start Program szempontjából legjobb ingatlanpiaccal rendelkező városok:

Békéscsaba

Kaposvár

Miskolc

Szekszárd

Az ingatlan.com egy új szűrőt is bevezetett, amellyel az érdeklődők csak az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő hirdetéseket láthatják. Ez nagyban megkönnyíti a keresést azoknak, akik kizárólag a támogatás keretein belül szeretnének vásárolni.

A vevők tetszőlegesen szűkíthetik a kínálatot az Otthon Start Program feltételei alapján és így válogathatnak a folyamatosan változó kínálatból. A részletes adatokból látszik, hogy országosan az eladó házaknál még magasabb az arány: a több mint 82 ezer hirdetésből majdnem 69 ezer vásárolható meg a kedvezményes hitellel, ami bő 83 százalékos aránynak felel meg, A több mint 52 ezer eladó lakáshirdetéseknél pedig a kínálat közel kétharmada sorolható ebbe a körbe."

- nyilatkozta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Milyenek az Otthon Start Program zalaegerszegi arányai?

Miközben Budapesten az eladó lakásoknak csupán 41%-a felel meg az Otthon Start Program feltételeinek, addig Zalaegerszegen jóval kedvezőbb a helyzet, a hirdetések 93%-a beleesik a támogatott hitelre alkalmas kategóriába – ahogy az alábbi grafikon is szemlélteti.

Zalaegerszegen nagyon jó az arány, a lakások 93%-a megfelel a kritériumoknak. - Fotó: Ingatlan.com

Aki szeretné kihasználni az Otthon Start Program előnyeit, annak érdemes nemcsak Budapestben, hanem vidéki városokban is gondolkodnia.